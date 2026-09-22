La gran noticia que recibió Leo Ponzio en River antes de la fecha FIFA

A pesar de haber perdido el sábado pasado ante Huracán, el Millonario tuvo algo de alivio en el cierre de la décima fecha.

Hoy 15:28

River comenzó el parate por la fecha FIFA con una noticia positiva. Luego del cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio volvió a ubicarse entre los ocho primeros de la Zona B y, por ahora, estaría clasificando a los playoffs.

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El Millonario no necesitó salir a la cancha para conseguirlo. La derrota de Atlético Tucumán por 1-0 ante Aldosivi en Mar del Plata le permitió superar al Decano por diferencia de gol, ya que ambos quedaron con una diferencia de +1.

A ese resultado se sumó la derrota de Barracas Central ante Independiente Rivadavia, que también favoreció las aspiraciones de River. De esta manera, el conjunto de Ponzio quedó octavo, en el último puesto de clasificación a la fase final.

Si la fase regular terminara hoy, River debería enfrentarse a Instituto, líder de la Zona A con 22 puntos. Sin embargo, todavía restan seis fechas y el panorama puede modificarse considerablemente.

Un calendario exigente para River

El Millonario tendrá cuatro partidos como visitante en las seis jornadas que quedan. Deberá enfrentar a Sarmiento, Belgrano, Boca y Aldosivi, mientras que jugará como local ante Estudiantes de Río Cuarto y Racing.

Entre esos compromisos aparece el esperado Superclásico ante Boca en La Bombonera, previsto para el 1° de noviembre.

Además de la pelea por ingresar a los playoffs del Clausura, River mantiene otro objetivo importante: la clasificación a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual.

Durante el parate, Ponzio buscará aprovechar el tiempo para trabajar con el plantel en la parte física, táctica y futbolística. La planificación contempla incluso la posibilidad de disputar un amistoso el próximo fin de semana para mantener el ritmo de competencia.

El plantel tendrá tres días de descanso y regresará a los entrenamientos este miércoles a las 10 en el Camp, aunque lo hará sin Thiago Almada, quien sufrió un desgarro, y sin los futbolistas convocados por Lionel Scaloni.

River comenzará así el tramo final del campeonato con un objetivo que volvió a estar a su alcance: mantenerse entre los ocho primeros y asegurar su lugar en los playoffs.