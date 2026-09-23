Un hombre aprehendido tras herir a su hermano en un altercado

En Tres Isletas, un hombre de 34 años resultó herido con un arma blanca tras una discusión familiar que involucró a su hermano menor.

Hoy 03:23

En una preocupante situación de violencia familiar, un hombre de 34 años ha sido herido con un arma blanca en Tres Isletas, Chaco, durante un altercado con su hermano de 30 años. El incidente tuvo lugar en el barrio Sur, donde, según los informes, la pelea se desencadenó por un conflicto relacionado con un perro.

La víctima, que sufrió tres heridas en la zona posterior del tórax, relató que su hermano llegó a su domicilio y comenzó a generar problemas. Esta escalada de tensión culminó en un ataque físico, donde el agresor utilizó un cuchillo para infligir las lesiones.

La intervención policial fue inmediata. Una vez que la Policía recibió el aviso sobre el suceso, se trasladó al lugar y auxilió a la víctima, quien fue rápidamente llevado al hospital para recibir atención médica. Durante el trayecto hacia el nosocomio, los agentes de seguridad identificaron al presunto agresor.

El hermano menor fue encontrado caminando por la vía pública y fue detenido en el acto. La Policía del Chaco informó que se le realizó el correspondiente procedimiento de aprehensión y se le secuestraron un cuchillo y prendas de vestir que estaban relacionadas con el ataque.

Ambos individuos recibieron atención médica en el hospital, donde se confirma el estado de salud de la víctima y se evalúa la situación del agresor. Este tipo de conflictos familiares, que terminan en violencia, son cada vez más comunes y generan preocupación en la comunidad local.

Las autoridades instan a los ciudadanos a buscar ayuda ante situaciones de violencia y a no escatimar en reportar incidentes a la policía para evitar que estos conflictos escalen a situaciones más graves. La prevención y la intervención temprana son clave para la seguridad de todos los involucrados.

Este caso resalta la importancia de abordar las tensiones familiares de manera adecuada y la necesidad de recursos disponibles para manejar conflictos sin que se recurra a la violencia. La comunidad de Tres Isletas debe unirse para fomentar un ambiente pacífico y seguro.