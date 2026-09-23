Argentina va por la final ante Perú en los Juegos Suramericanos 2026

La Albiceleste enfrentará este miércoles desde las 14 a Perú en el estadio Marcelo Bielsa, por las semifinales. El equipo de Diego Placente viene de conseguir una clasificación agónica y buscará meterse en el partido decisivo.

Hoy 08:00

La Selección Argentina se medirá este miércoles ante Perú, desde las 14, por una de las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa, donde el conjunto dirigido por Diego Placente intentará dar un nuevo paso y conseguir la clasificación a la final.

Argentina llega con el ánimo en alza después de lograr de manera agónica su lugar entre los cuatro mejores. La Albiceleste igualó 1-1 ante Venezuela gracias a un golazo de Ramiro Tulián en tiempo de descuento y terminó segunda del Grupo B con cuatro puntos.

Previamente, el seleccionado argentino había conseguido una victoria ante Uruguay, resultado que terminó siendo clave para mantenerse con posibilidades de avanzar.

Ahora, el equipo buscará mostrar una versión más regular y superar a un rival que terminó en lo más alto de su zona.

Perú, dirigido por Thiago Kosloski, finalizó primero del Grupo A con seis unidades. La Bicolor venció 2-0 a Chile y 2-1 a Panamá y se quedó con el liderazgo gracias al criterio de desempate por enfrentamiento directo.

De esta manera, Argentina y Perú protagonizarán un duelo decisivo por un lugar en la definición por la medalla dorada.

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