Accidente de tránsito en La Urraca provoca un herido y afecta la ruta

Un accidente de tránsito en La Urraca, en la Ruta Nacional N° 9, dejó un herido y ocasionó la habilitación de media calzada en el sector conocido como La Cornisa.

Hoy 14:27

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy ha reportado un accidente de tránsito ocurrido este mediodía en la Ruta Nacional N° 9, específicamente en la zona conocida como La Cornisa, en La Urraca, departamento de El Carmen. Este incidente ha generado la habilitación de media calzada y el establecimiento de un paso alternado para los vehículos que transitan por este importante corredor vial.

Según el informe oficial, el siniestro se produjo alrededor de las 12:15 horas, cuando se produjo una colisión entre una traffic Renault blanca, conducida por un hombre mayor de edad, y una motocicleta de 110 cc de la marca Mondial, también al mando de un hombre de la misma categoría de edad. Este tipo de accidentes pone de relieve la necesidad de una mayor conciencia vial entre los conductores.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta requirió atención médica urgente y fue trasladado al nosocomio local por el Servicio de Emergencias SAME. Aún no se han detallado las características de las lesiones sufridas, lo que añade un grado de preocupación a la situación.

En respuesta al accidente, las autoridades viales han emitido una serie de recomendaciones para los conductores que transitan por la zona. Se ha instado a los automovilistas a reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada de frenado y respetar tanto la señalización vial como las instrucciones del personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que se encuentra regulando el tránsito en el lugar del siniestro.

La Policía de Jujuy también ha señalado que es esencial que los conductores sean conscientes de que el tránsito puede verse afectado y que se podrían generar demoras considerables en la ruta. Se aconseja a quienes necesiten circular por esta área que consideren rutas alternativas hasta que se restablezca completamente la calzada.

Este tipo de incidentes no solo representa un riesgo para la seguridad de los conductores, sino que también puede ocasionar inconvenientes significativos en el flujo vehicular. La educación vial y el cumplimiento de las normativas son vitales para evitar situaciones similares en el futuro.