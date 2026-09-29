Paredes habló de su futuro en la Selección y dejó una frase que ilusiona

El volante de Boca, que semanas atrás había puesto en duda su continuidad tras el retiro de Messi, cambió su postura y confirmó que pasará por el predio de AFA para reunirse con Lionel Scaloni.

Hoy 14:50

La historia entre Leandro Paredes y la Selección Argentina parece tener un nuevo capítulo. Después de haber puesto en duda su continuidad tras la derrota ante España en la final del Mundial, el mediocampista de Boca volvió a referirse a su futuro y dejó señales de que mantiene las ganas de seguir vistiendo la camiseta albiceleste.

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A comienzos de septiembre, Paredes había expresado que sería difícil continuar en el seleccionado luego del retiro de Lionel Messi y por la suspensión que recibió tras los incidentes de la final. Casi un mes después, su postura parece haber cambiado.

El volante contó que esta semana tiene previsto pasar por el predio de la AFA para reencontrarse con el cuerpo técnico y conversar con Lionel Scaloni.

“Todavía no hablé con el entrenador. Seguro esta semana pase por el predio a saludar, a ver cómo está todo por ahí”, contó Paredes.

“Me siento parte”

Consultado directamente sobre su futuro con la Selección, el mediocampista dejó una frase que refleja su intención de continuar vinculado al equipo nacional.

“Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”, aseguró.

Paredes actualmente cumple una suspensión de diez partidos por los incidentes protagonizados ante España durante el Mundial. La sanción también alcanza a Nahuel Molina y Roberto Ayala.

Mientras tanto, en la AFA trabajan para intentar reducir las penas. Andrés “Patón” Urich, asesor legal de la entidad, había considerado que las sanciones eran excesivas y anticipó gestiones para conseguir una reducción.

Si el castigo de Paredes finalmente se redujera de diez a cinco partidos, el futbolista podría cumplir la totalidad de la suspensión durante las fechas FIFA de octubre y noviembre y quedar disponible para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Un cambio respecto de sus primeras declaraciones

Las nuevas declaraciones de Paredes contrastan con las que había realizado poco después de la final del Mundial.

“Va a ser difícil que siga, por lo que dije en ese momento, por la suspensión también, por la decisión de Leo. Si no está él, va a ser difícil que todo siga funcionando igual”, había señalado.

Ahora, con el paso de las semanas, el futbolista de Boca se mostró dispuesto a continuar formando parte del proceso que conduce Scaloni y tendrá la posibilidad de conversar personalmente con el entrenador.

Mientras tanto, el técnico también trabaja en su propia continuidad. Después de haber puesto en duda su futuro tras la final, Scaloni reconoció que existe predisposición de ambas partes para alcanzar un acuerdo con la AFA y continuar al frente del seleccionado.