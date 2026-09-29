Boca piensa en todos los frentes y Arruabarrena ya prepara una rotación para cuidar a sus titulares

Después de la remontada ante Racing por Copa Argentina, el Xeneize apunta al duelo con Unión y ya tiene en mente preservar futbolistas ante Instituto, pocos días antes de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Hoy 14:55

Boca atraviesa una etapa de mucha exigencia con los tres frentes abiertos y Rodolfo Arruabarrena ya comenzó a planificar cómo administrar las cargas de su plantel. Después de la remontada ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el Xeneize pondrá el foco en el Torneo Clausura, pero sin perder de vista la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

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El próximo compromiso será el viernes ante Unión en la Bombonera, por la fecha 11 del campeonato. Boca marcha quinto en la Zona A, con 17 puntos, y necesita seguir sumando para sostener sus posibilidades de avanzar a los playoffs.

Además, el equipo se encuentra tercero en la tabla anual, en zona de clasificación a la Copa Libertadores, a cuatro puntos de Independiente Rivadavia.

La idea es repetir ante Unión

Arruabarrena realizará una evaluación física de los jugadores que terminaron con molestias después del intenso partido ante Racing. El objetivo es determinar quiénes están en condiciones de afrontar el próximo compromiso sin asumir riesgos innecesarios.

Uno de los casos que generó preocupación fue el de Jagger Herrera, quien tuvo que ser reemplazado sobre el final del encuentro y terminó con hielo en la pierna derecha producto de un traumatismo.

Por el momento no existe un parte médico oficial y todo indica que se trataría solamente de un golpe. De no aparecer nuevas complicaciones, estaría disponible para enfrentar a Unión.

Con una semana de descanso hasta ese encuentro, la intención del cuerpo técnico es mantener la base del equipo titular y recién después comenzar con una rotación más importante.

El partido en Córdoba, el elegido para preservar jugadores

La modificación más importante está prevista para la fecha 12 del Clausura, cuando Boca visite a Instituto el viernes 9 de octubre.

Ese encuentro quedará ubicado apenas cuatro días antes del comienzo de la semifinal de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, cuyo partido de ida se disputará el martes 13 en la Bombonera.

Por ese motivo, Arruabarrena y su cuerpo técnico tienen previsto preservar a varios de los habituales titulares en Córdoba y presentar una formación alternativa, con la intención de llegar con el plantel principal en las mejores condiciones al duelo internacional.

Además, Boca tendrá una baja confirmada para ese compromiso: Álvaro Montero estará con la Selección de Colombia. El arquero fue convocado para el amistoso ante Perú que se disputará el miércoles 7 de octubre en Miami, apenas dos días antes del partido frente a Instituto.

El posible equipo de Boca ante Unión

De no surgir inconvenientes físicos, el equipo que prepara Arruabarrena para recibir al Tatengue estaría integrado por:

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Boca comienza así una seguidilla determinante de partidos, con la obligación de administrar el esfuerzo entre el campeonato local, la Copa Argentina y una serie de semifinales de Sudamericana que aparece como uno de los grandes desafíos del calendario.