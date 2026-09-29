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Scaloni respondió sobre los rumores que lo vinculan con River y sorprendió con su postura

El entrenador de la Selección Argentina fue consultado este martes sobre un supuesto interés del Millonario.

Hoy 14:33

Los rumores que vinculan a Lionel Scaloni con River llegaron hasta la conferencia de prensa del entrenador de la Selección Argentina, quien este martes fue consultado por un supuesto interés de la dirigencia millonaria.

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Ante la pregunta sobre si había recibido algún llamado desde el club de Núñez, Scaloni respondió de manera directa y despejó las versiones que habían circulado en los últimos días.

Los rumores son rumores, hasta el 31 de diciembre estoy acá. No me llamó nadie”, aseguró el entrenador.

De esta manera, Scaloni negó haber recibido algún contacto por parte de la dirigencia de River para tentarlo con la posibilidad de asumir como entrenador.

El técnico se encuentra enfocado en la preparación de la Selección Argentina, que este miércoles enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, en el primero de los tres amistosos previstos para esta fecha FIFA.

Luego, el seleccionado se medirá con Burkina Faso y cerrará la serie ante Benín, el próximo 6 de octubre en el Monumental, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

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