Los puestos que piensa reforzar River en el próximo mercado de pases

Mientras Ponzio sigue a cargo del plantel para el cierre del Clausura, la dirigencia ya trabaja en terminar la profunda renovación.

Hoy 15:04

River atraviesa un cierre de temporada lejos de los objetivos que se había planteado y, mientras busca terminar de la mejor manera posible el Torneo Clausura, la dirigencia ya comenzó a pensar en el próximo mercado de pases.

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La planificación para 2027 todavía está condicionada por una cuestión central: aún no está definido quién será el entrenador. Leonardo Ponzio está al frente del plantel para este tramo final, pero la idea es que el próximo cuerpo técnico sea quien termine de definir los nombres.

De todos modos, hay algunas posiciones que aparecen como prioritarias y que River considera necesario reforzar.

El arco, una de las principales preocupaciones

Uno de los puestos que genera mayor atención es el arco. Santiago Beltrán ingresará en el último año de su contrato y, aunque existe la posibilidad de que renueve, desde su entorno mantienen la intención de que pueda dar el salto al fútbol europeo.

En Núñez saben que podría llegar una oferta difícil de rechazar y, por ese motivo, ya comenzaron a analizar alternativas para el puesto.

A esto se suma la situación de Ezequiel Centurión, cuyo vínculo finaliza a fin de año y todavía no está asegurada su continuidad.

Uno de los nombres que aparece en el radar desde hace tiempo es el de Yassine Bounou, conocido como Bono. El arquero marroquí, de 35 años y reconocido hincha de River, actualmente juega en Al-Hilal de Arabia Saudita. Por el momento, no hubo contactos formales.

La defensa también necesita una renovación

El otro sector que River considera prioritario es la defensa central. La dirigencia ya había trabajado sobre esta posición durante el último mercado de pases y hasta realizó una oferta formal por Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors.

Ahora, la situación vuelve a estar sobre la mesa.

Las actuaciones de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero no terminaron de convencer y ambos podrían buscar nuevos destinos. En el plantel también están Nicolás Otamendi, de 38 años, y Tobías Ramírez, quien todavía no volvió a jugar desde la operación que tuvo en mayo.

Además, River espera la recuperación de Juan Carlos Portillo.

Con este panorama, la llegada de al menos un marcador central aparece como una de las necesidades más concretas para el próximo mercado.

El mediocampo, otra zona bajo análisis

El tercer puesto que River podría reforzar es el de mediocampista central.

La continuidad de Fausto Vera todavía no está definida. El futbolista llegó a préstamo por un año desde Atlético Mineiro y en Núñez analizan la posibilidad de adquirir el 100% de su pase por una cifra cercana a los 4 millones de dólares.

Si finalmente Vera no continúa, las alternativas para ocupar esa posición quedarían reducidas a Aníbal Moreno y Lucas Silva.

Por eso, la dirigencia también tendría en sus planes incorporar un número 5, aunque en este caso la decisión estará especialmente ligada a las preferencias del entrenador que asuma en 2027.

Así, mientras River intenta cerrar de la mejor manera un año que lo dejó afuera de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, y complicado en la tabla anual para acceder a la próxima Libertadores, en Núñez ya trabajan pensando en una nueva etapa.

Arco, defensa central y mediocampo aparecen, por ahora, como las tres zonas que concentran mayor atención de cara al próximo mercado de pases.