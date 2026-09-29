El objetivo de Colapinto para correr en Malasia después del golpe que sufrió en Bakú

El piloto argentino afrontará por primera vez una carrera en Sepang y buscará recuperarse del accidentado GP de Azerbaiyán, donde recibió una sanción que deberá cumplir este fin de semana.

Hoy 14:59

Franco Colapinto ya dejó atrás el Gran Premio de Azerbaiyán y tiene la mira puesta en su próximo desafío en la Fórmula 1. El piloto de Alpine afrontará este fin de semana su primera experiencia en el circuito de Sepang, en Malasia, donde buscará recuperar sensaciones después del polémico abandono en Bakú.

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Tras la carrera anterior, el argentino viajó a Enstone para trabajar en el simulador junto a sus ingenieros y comenzar a preparar una fecha que tendrá condiciones completamente diferentes.

“Fue una experiencia bastante singular, ya que nos estamos adaptando al cambio horario; estuve en la fábrica a las 5 de la mañana”, contó Colapinto en declaraciones de prensa difundidas por Alpine.

El objetivo de Colapinto para el GP de Malasia

El piloto argentino tiene claro qué pretende conseguir durante el fin de semana en Sepang. Al tratarse de un circuito que no conoce en competencia, uno de los principales objetivos será aprovechar las primeras sesiones para encontrar la puesta a punto adecuada del Alpine.

“Mi objetivo es tener un viernes productivo, lograr una buena puesta a punto del coche y, con suerte, estar en condiciones de competir por los diez primeros puestos ambos días”, aseguró.

El desafío no será sencillo. El circuito de Sepang se caracteriza por sus altas temperaturas, elevada humedad y la posibilidad de lluvias repentinas, factores que pueden modificar las condiciones de pista rápidamente.

Colapinto también destacó la importancia de adaptarse al clima y al trazado durante las primeras horas de actividad, mientras el trabajo realizado previamente en el simulador buscará servir como referencia para comenzar el fin de semana.

La sanción que deberá cumplir en Malasia

Más allá de las expectativas deportivas, Colapinto llegará a Sepang con una penalización pendiente por el incidente ocurrido en Azerbaiyán.

El argentino deberá retroceder cinco posiciones en la grilla de largada como consecuencia del choque que protagonizó con su compañero Pierre Gasly durante el relanzamiento del Gran Premio de Bakú.

La maniobra se produjo en la vuelta 36, luego de la salida del Safety Car. Colapinto intentó avanzar por el interior de la primera curva, bloqueó los neumáticos y terminó impactando contra el lateral izquierdo del Alpine de Gasly.

El francés perdió el control de su auto tras el contacto y terminó chocando contra el McLaren de Lando Norris. Los dos pilotos quedaron fuera de carrera, al igual que Colapinto.

Los comisarios de la FIA determinaron que el argentino fue “total o predominantemente responsable” de la colisión. Según el informe, frenó demasiado tarde y tomó la curva a una velocidad que no le permitió completar la maniobra de manera controlada.

La FIA también consideró que no correspondía aplicar un criterio más flexible por tratarse de un relanzamiento posterior a un Safety Car, ya que no identificó una acción de otro piloto que hubiera contribuido al accidente.

Así, Colapinto tendrá este fin de semana una oportunidad para dar vuelta la página, aunque deberá hacerlo con una dificultad adicional: comenzará la carrera cinco lugares por detrás de la posición que consiga en la clasificación.