Gimnasia sacó chapa de campeón y venció a Lanús en el arranque de la Liga Nacional

El conjunto de Comodoro Rivadavia se impuso 92-74 en el Antonio Rotili y comenzó la defensa del título con una actuación contundente. Para el Granate fue una noche especial por su regreso a la máxima categoría después de diez años.

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La nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet comenzó con una muestra de jerarquía del campeón. Gimnasia de Comodoro Rivadavia venció a Lanús por 92-74 en el Antonio Rotili y arrancó con el pie derecho la defensa del título.

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La jornada tuvo una previa especial. Antes del salto inicial se entregaron plaquetas y reconocimientos al conjunto patagónico por la consagración en la última edición de la Liga Nacional y, posteriormente, a los protagonistas del regreso de Lanús a la máxima categoría después de una década.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando ambos planteles realizaron el tradicional pasillo de reconocimiento a los campeones, en una noche que combinó el homenaje a Gimnasia con el esperado regreso del Granate a la elite.

Gimnasia marcó diferencias desde el comienzo

Cuando comenzó el partido, el equipo dirigido por Pablo Favarel rápidamente mostró las razones que lo llevaron a quedarse con el último campeonato.

Con intensidad defensiva, circulación de pelota y efectividad, Gimnasia se quedó con el primer cuarto por 26-12. En el segundo período volvió a imponerse, esta vez por 26-15, y llegó al descanso con una diferencia importante.

Lanús intentó cambiar el desarrollo después del entretiempo, pero el campeón mantuvo el control a partir del juego colectivo. Gimnasia terminó repartiendo 26 asistencias y tuvo un 55% de efectividad de campo.

Además, tuvo una noche muy efectiva desde el perímetro: convirtió 14 triples sobre 29 intentos, con un 48% de acierto.

El tercer cuarto volvió a quedar en manos del conjunto de Comodoro Rivadavia, esta vez por 21-18. Lanús reaccionó en el último segmento y consiguió quedarse con el parcial por 29-19, aunque la ventaja acumulada por Gimnasia ya era demasiado amplia.

La gran figura del encuentro fue Marcos Chacón, máximo anotador del partido con 28 puntos.

En Gimnasia también se destacaron Gino Balbo, con 15 puntos; Carlos Rivero, con 13; y Emiliano Toretta y Martiniano Dato, con 8 cada uno.

En el conjunto local, el capitán Martín Franchino lideró la ofensiva con 23 puntos. También aportaron Christian James, con 17; Junior Merchant, con 11; y Melvin Johnson, con 10.

De esta manera, Gimnasia comenzó la temporada con una sólida victoria y dejó en claro desde el primer partido que buscará defender el título conseguido en la última edición.

Para Lanús, pese a la derrota, la noche quedará marcada por su regreso a la Liga Nacional después de diez años.

Lo que viene para ambos

El Granate tendrá varios días para trabajar antes de volver a jugar como local. Su próximo compromiso será el 9 de octubre, nuevamente en el Antonio Rotili, frente a Oberá Tenis Club.

Gimnasia, en cambio, continuará inmediatamente con su gira y dentro de 48 horas visitará a Peñarol de Mar del Plata.