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Marcos Rojo prepara una reunión clave y Racing enfrenta un nuevo problema

El defensor quiere dejar la Academia para regresar a Estudiantes y disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

Hoy 09:17
Marcos Rojo Milito

Racing podría sufrir una nueva baja importante después de la eliminación ante Boca en la Copa Argentina. Marcos Rojo se reunirá en las próximas horas con la dirigencia de la Academia y planteará su intención de rescindir su vínculo para regresar a Estudiantes de La Plata.

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Desde el entorno del defensor consideran que su etapa en Racing es un “ciclo cumplido” y el futbolista de 36 años ya mantuvo contactos con dirigentes del Pincha, que le hicieron saber su interés en contar nuevamente con él para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

La intención de Rojo es clara: volver al club donde se formó y disputar la instancia decisiva del máximo torneo continental. Sin embargo, la salida no aparece sencilla.

Racing no quiere desprenderse de Rojo

En la Academia no están convencidos de autorizar el traspaso. El defensor es considerado una pieza importante por su experiencia y, además, tiene un papel relevante en el proceso de formación de Mateo Martínez y Gonzalo Escudero, dos de los juveniles que Racing proyecta para el futuro.

Rojo también es titular habitual en el equipo y su eventual salida obligaría al club a buscar una alternativa en un momento delicado de la temporada.

La cuestión económica podría ser determinante para destrabar la negociación entre las partes, aunque por ahora la prioridad del futbolista pasa por concretar su regreso a Estudiantes.

¿Por qué Estudiantes lo necesita?

El interés del Pincha tampoco responde únicamente a una cuestión sentimental. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez atraviesa una situación complicada en la defensa de cara a las semifinales de la Libertadores.

Las sanciones que arrastran Leandro González Pirez y Tomás Palacios redujeron considerablemente las opciones disponibles para conformar la zaga, por lo que Rojo aparece como una alternativa de experiencia para afrontar la serie ante Flamengo, vigente campeón de la competencia.

Además, Estudiantes podría utilizarlo también en el torneo local. La grave lesión de Gabriel Neves le abrió un cupo para incorporar a otro futbolista y la llegada del defensor podría encajar en esa posibilidad.

El tiempo juega en contra

La negociación deberá resolverse con rapidez. Estudiantes tiene hasta el 9 de octubre para realizar modificaciones en la lista de la Copa Libertadores, por lo que, si no logra concretar el regreso de Rojo, deberá avanzar por otra alternativa para reforzar la defensa.

Mientras tanto, Racing deberá definir si acepta desprenderse de uno de sus referentes en un momento de profunda incertidumbre deportiva.

La próxima reunión entre Rojo y la dirigencia será clave para conocer si el defensor finalmente vuelve a ponerse la camiseta de Estudiantes o continúa en Avellaneda.

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