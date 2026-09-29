Antes de su viaje a París, Milei invitó a los inversores franceses a invertir en la Argentina: "Son bienvenidos para llenarse los bolsillos"

El Presidente defendió el RIGI, cuestionó con dureza a la oposición y destacó su vínculo con Emmanuel Macron. También aseguró que las ganancias empresarias pueden generar “empleo y prosperidad” en la Argentina.

Hoy 16:06

Antes de viajar a París para una visita oficial de tres días, el presidente Javier Milei envió un mensaje directo a los empresarios franceses y los invitó a invertir en la Argentina.

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En una entrevista con el semanario Le Point, el mandatario sostuvo que los inversores “son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina” y argumentó que esas ganancias pueden traducirse en empleo y prosperidad para los argentinos.

Milei llegará a Francia para participar de la denominada “Argentina Week”, un encuentro con empresarios europeos del que también formarán parte gobernadores aliados al Gobierno. Durante su estadía está previsto además un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron.

Uno de los ejes de la entrevista fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Frente a las críticas de sectores opositores que cuestionan sus beneficios para grandes compañías, Milei respondió con fuertes descalificaciones y defendió el esquema como una herramienta para atraer capitales.

Como parte de su argumentación, mencionó la evolución de YPF, la balanza energética y las exportaciones. Según afirmó, la acción de la petrolera pasó de alrededor de 3 dólares durante el kirchnerismo a superar los 50 dólares, mientras que la balanza energética habría pasado de un déficit de US$5.000 millones a un superávit de US$10.000 millones. También proyectó exportaciones superiores a los US$100.000 millones este año y de entre US$180.000 y US$200.000 millones para 2031. Esas cifras fueron presentadas por el propio Presidente durante la entrevista.

Consultado sobre por qué las empresas francesas deberían confiar en la Argentina, Milei respondió que su Gobierno protege “el derecho de propiedad y la santidad de los contratos” y sostuvo que esa política ya fue demostrada “con hechos”.

El mandatario también se refirió a su relación con Macron, a quien definió como un amigo y agradeció por su participación en gestiones europeas vinculadas con el Fondo Monetario Internacional. Además, destacó que Francia se encuentra entre los principales inversores extranjeros en el país.

Durante la entrevista también habló del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, defendió el libre comercio y cuestionó propuestas tributarias de sectores de izquierda en Francia. Asimismo, confirmó que durante su visita compartirá una conferencia con el economista francés Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025.

La gira en Francia combinará así reuniones políticas y una agenda orientada a captar inversiones, con el Gobierno buscando posicionar a la Argentina como destino para capitales europeos.