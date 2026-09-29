Gerardo Montenegro valoró el bono de fin de año y respaldó el equilibrio fiscal de la provincia

El secretario adjunto de la CGT Regional y titular de UPCN destacó la medida anunciada por el gobernador Elías Suárez para los trabajadores de la administración pública y sostuvo que es resultado del manejo equilibrado de los recursos provinciales.

Hoy 16:08

El secretario adjunto de la CGT Regional y secretario general de UPCN, Gerardo Montenegro, manifestó su apoyo al anuncio realizado por el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, sobre el pago de un bono de fin de año para la totalidad de la administración pública provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En sus declaraciones, el dirigente sindical contrapuso la situación de Santiago del Estero con la realidad de otras provincias y con la gestión del Gobierno nacional. Montenegro remarcó que, mientras las políticas del Ejecutivo nacional han provocado, según su análisis, una pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores, la provincia brinda a los estatales un auxilio económico concreto.

En ese sentido, el titular de UPCN destacó que esta medida es posible gracias a una conducta de equilibrio fiscal sostenida a lo largo del tiempo. Señaló que el manejo ordenado de los recursos públicos no es una novedad en Santiago del Estero, sino una política de Estado que el actual gobernador Elías Suárez continúa, siguiendo la línea trazada durante la gestión de Gerardo Zamora.

Finalmente, Montenegro subrayó que la solidez financiera de la provincia permite otorgar este tipo de asignaciones extraordinarias, que impactan directamente en el bolsillo de las familias de los trabajadores estatales. Asimismo, marcó diferencias con la situación de otros distritos del país donde, según indicó, no se replican beneficios de estas características.