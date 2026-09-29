Hombre fallece por electrocución mientras hacía pan en Metán

Un hombre de 58 años falleció en San José de Metán tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba un horno eléctrico en su hogar.

Hoy 16:18

En un trágico incidente, un hombre de 58 años ha perdido la vida en la ciudad de San José de Metán debido a una descarga eléctrica que sufrió mientras utilizaba un horno para hacer pan. El fatal accidente ocurrió en el barrio Nuevo Hogar, en una vivienda situada sobre la calle Combate de las Piedras, a las 6 de la mañana.

La alarma fue dada por la esposa del fallecido, quien al encontrarlo sin vida inmediatamente contactó a las autoridades. Según la información proporcionada por Karina Corbalán, segunda directora del Distrito de Prevención 3 de la Policía de Salta, el cuerpo del hombre fue posteriormente trasladado a la morgue del hospital.

El accidente se produjo en un contexto donde el hombre estaba manipulando el horno eléctrico, un aparato común en muchas cocinas, pero que puede presentar riesgos si no se utiliza adecuadamente. Este tipo de tragedias resalta la importancia de la seguridad eléctrica en el hogar.

Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron a la electrocución. La Policía de Salta ha instado a los ciudadanos a tener mucho cuidado al utilizar aparatos eléctricos, especialmente en condiciones que pudieran ser peligrosas.

El uso de hornos eléctricos, aunque es una práctica común, requiere de una atención especial para evitar accidentes fatales. Las recomendaciones incluyen revisar el estado de los cables y asegurarse de que los aparatos estén correctamente instalados y mantenidos.

Este lamentable suceso ha conmovido a la comunidad de San José de Metán, donde los vecinos han expresado sus condolencias a la familia del fallecido. La tragedia pone de manifiesto la necesidad de campañas de concienciación sobre la seguridad eléctrica en el hogar, que podrían prevenir futuras tragedias.

Finalmente, se recuerda que cualquier incidente relacionado con electricidad debe ser reportado de inmediato a las autoridades competentes para evitar consecuencias fatales como la que ha ocurrido en este caso.