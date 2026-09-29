Caso Ledo: la Corte dejó sin efecto el fallo que había favorecido a César Milani

El máximo tribunal dejó sin efecto la decisión que había beneficiado al exjefe del Ejército en la causa por el presunto encubrimiento de la desaparición de Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976. El expediente deberá regresar a la Cámara Federal de Casación Penal.

Hoy 16:01

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la absolución de César Milani en la causa que investiga el presunto encubrimiento de la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, ocurrida durante la última dictadura militar.

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La resolución implica que el expediente deberá regresar a la Cámara Federal de Casación Penal, que tendrá que realizar una nueva revisión del fallo que había favorecido al exjefe del Ejército. La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci. El conjuez Luis Rabbi Baldi Cabanillas emitió un voto concurrente, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La investigación se remonta a 1976, cuando Milani era subteniente y formaba parte de una fracción del Batallón de Ingenieros de Construcciones de La Rioja que había sido destinada a Tucumán. Ledo, que tenía 20 años y cumplía el Servicio Militar Obligatorio, desapareció el 17 de junio de ese año mientras se encontraba desplegado en la zona de Monteros.

Según la causa, cinco días después de la desaparición, el 22 de junio, Milani confeccionó un sumario militar en el que se atribuía al joven una supuesta deserción. La acusación sostiene que ese procedimiento habría servido para encubrir la detención ilegal y desaparición del conscripto.

La Corte se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación, que había cuestionado la manera en la que Casación confirmó la absolución. Entre otros puntos, señaló que no se había valorado adecuadamente que el propio Milani había reconocido públicamente como suya la firma incorporada al documento que dispuso la instrucción del sumario.

Por su parte, Rabbi Baldi Cabanillas consideró arbitraria la decisión anterior al señalar que se había rechazado un peritaje caligráfico solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Rosenkrantz, en cambio, entendió que el recurso extraordinario debía ser desestimado.

Milani siempre negó las acusaciones. Durante el juicio realizado en Tucumán sostuvo que nunca había tenido contacto con Ledo y rechazó haber participado de un encubrimiento. En 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán lo absolvió, mientras que condenó al entonces capitán Esteban Sanguinetti, superior de Milani al momento de los hechos, como partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por alevosía.

Ahora, con la resolución de la Corte Suprema, la absolución de Milani quedó sin efecto, aunque esto no implica una condena: será la Cámara de Casación la que deberá volver a analizar el caso.