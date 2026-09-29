El once que tiene en mente Scaloni para enfrentar a Bolivia y comenzar una nueva era en la Selección

La Selección Argentina se prepara para enfrentar este miércoles a su par boliviano en Córdoba y el DT comienza a darle forma al equipo que marcará el inicio de una nueva etapa, ya sin Lionel Messi.

Hoy 15:42

La Selección Argentina se prepara para afrontar este miércoles ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes, su primer partido después del Mundial y el comienzo de una etapa que tendrá como gran desafío la renovación del equipo tras la salida de Lionel Messi.

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Aunque Lionel Scaloni todavía no confirmó oficialmente la formación, el equipo comienza a tomar forma y tendría una combinación de futbolistas experimentados y varios nombres que buscan ganarse un lugar en el nuevo ciclo.

Dibu y una defensa con experiencia y juventud

En el arco no habría dudas: Emiliano Martínez continuará como titular y será uno de los principales referentes del seleccionado. El entrenador, además, lo confirmó entre los tres capitanes junto a Cristian Romero y Lautaro Martínez.

En la defensa aparecería una de las principales novedades. Agustín Giay ocuparía el lateral derecho ante la ausencia de Nahuel Molina, suspendido tras la final contra España, y la no convocatoria de Gonzalo Montiel.

En la zaga continuarían Cristian Romero y Lisandro Martínez, mientras que el Cuti asumiría por primera vez como capitán tras la salida de Messi.

En el lateral izquierdo, y a la espera de la recuperación de Nicolás Tagliafico, Facundo Medina aparece como la alternativa elegida por Scaloni.

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El mediocampo tendrá cambios

La mitad de la cancha será uno de los sectores con mayores modificaciones respecto de la etapa anterior.

Sin Rodrigo De Paul, que no fue convocado para esta fecha FIFA, y con Leandro Paredes suspendido, Exequiel Palacios recuperaría protagonismo y compartiría la zona con Alexis Mac Allister.

Ambos tendrán la responsabilidad de darle circulación y salida al equipo en un mediocampo que comienza a buscar nuevas sociedades.

Más adelante aparecería una de las grandes novedades: Nicolás Paz.

El futbolista es uno de los nombres que genera mayor expectativa pensando en el futuro de la Selección y podría incluso ser uno de los candidatos a utilizar la camiseta número 10 después de la despedida de Messi. Scaloni ya adelantó que, por ahora, nadie llevará ese dorsal.

Nico Paz, Soulé y una delantera esperada

Scaloni también dejó una pista importante al señalar que entre Nicolás Paz y Franco Mastantuono jugará uno de los dos.

Todo indica que Paz tendría ventaja para comenzar desde el arranque, mientras que Matías Soulé aparece como una de las posibles sorpresas para acompañarlo.

El futbolista de Roma puede desempeñarse como delantero o mediapunta y tendría la posibilidad de ocupar un lugar importante en este nuevo comienzo.

En ataque, finalmente, aparecería una dupla que durante el ciclo Scaloni generó mucha expectativa: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Sin Messi en el equipo y con otro esquema de juego por delante, los dos delanteros tendrían la posibilidad de compartir el frente de ataque desde el inicio.

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El posible 11 de Argentina ante Bolivia

De esta manera, el equipo que se perfila para enfrentar a Bolivia en el Kempes sería:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El encuentro será el primer paso de una nueva etapa para la Selección Argentina, que deberá comenzar a construir su futuro mientras deja atrás una era marcada por la presencia de Messi.