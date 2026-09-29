Gaudio confirmó que será candidato a presidente en Independiente: "Está decidido"

El ex tenista dejó las especulaciones de lado y aseguró tener cerrado un importante sponsor.

Hoy 15:56

Gastón Gaudio dejó atrás las especulaciones y confirmó este martes que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones que se realizarán el 13 de diciembre. El extenista anunció su decisión luego de varias semanas en las que había mantenido conversaciones para darle forma a su proyecto.

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“Está decidido, me voy a presentar como candidato a presidente de Independiente. Tengo todo arreglado”, afirmó Gaudio en diálogo con Radio La Red.

El extenista explicó que se trata de una decisión que venía evaluando desde hace tiempo y aseguró que asumir la conducción del club representaría una de las mayores responsabilidades de su vida.

“Tenía muchos compromisos, viajando un montón y hoy llegó el día. Creo que es una de las responsabilidades más grandes de mi vida. Se dio todo lo que yo quería para que pase. Es un club que amo y es gigante”, sostuvo.

Con su confirmación, Gaudio se suma a Luciano Nakis, Daniel Bertoni y Enrique Sacco, quienes también oficializaron sus candidaturas para los comicios del club de Avellaneda.

El sponsor que asegura tener cerrado

Uno de los principales puntos de su proyecto está relacionado con el aspecto económico. Gaudio aseguró que tiene acordado un sponsor para su eventual gestión y sostuvo que se trataría de una empresa que ocuparía el pecho de la camiseta.

“Tengo el sponsor cerrado. Es el sponsor más fuerte de Independiente en su historia. Es para el pecho de la camiseta”, afirmó.

El extenista había mantenido recientemente reuniones en Estados Unidos con el emir de Qatar y, según informaron distintos medios, allí avanzó en un acuerdo vinculado a un eventual patrocinio si resulta elegido. Gaudio también había señalado que todavía no definió utilizar el naming del estadio, aunque lo mantiene como una alternativa para generar recursos.

Bochini, Milito y Barco, dentro del proyecto deportivo

En el plano futbolístico, Gaudio también adelantó algunos nombres que pretende incorporar a su proyecto.

Aseguró que Ricardo Bochini será su “asesor futbolístico” y manifestó que Gabriel Milito es el entrenador que pretende para el equipo.

También habló de Esequiel Barco, con quien mantiene una relación y a quien le gustaría volver a ver con la camiseta de Independiente.

“Tengo buena relación, quiere a Independiente”, expresó sobre el futbolista.

Su postura sobre las SAD

Otro de los temas que apareció durante el lanzamiento fue el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Gaudio aseguró que no contempla transformar a Independiente en una sociedad de ese tipo y utilizó al Real Madrid como referencia para explicar su postura.

“No se me cruza por la cabeza. Independiente es un club demasiado grande. ¿Vos te imaginás al Real Madrid como un club privado?”, planteó.

También habló de sus vínculos

Gaudio fue consultado además por sus relaciones con distintos dirigentes y referentes vinculados al fútbol y a la política. Sobre Cristian Ritondo, señaló que mantienen un vínculo previo a su proyecto en Independiente y aclaró que no tendría intervención en su candidatura.

También mencionó a Sergio Agüero, con quien aseguró que habló hace tres meses.

“Esperé 25 años para ser candidato a presidente. Ayudar desde afuera es difícil. Yo pongo la cara. Sé que la gente me va a putear”, manifestó.

Las elecciones de Independiente se realizarán el domingo 13 de diciembre y definirán a la conducción que estará al frente del club durante el próximo período.