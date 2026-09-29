Vojvoda rompió el silencio tras su salida de Racing y dejó una frase contundente

El entrenador reconoció que se sentía con fuerzas para continuar, pero entendió que podía convertirse en un obstáculo para el club.

Hoy 15:31

Juan Pablo Vojvoda habló por primera vez después de su salida de Racing y realizó una profunda autocrítica sobre su breve ciclo al frente de la Academia. El entrenador reconoció que se sentía con fuerzas para continuar, aunque entendió que su continuidad podía transformarse en una dificultad para la institución.

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La salida se concretó este lunes, luego de una reunión con el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja, tras la eliminación ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina.

“Con Milito tuvimos una conversación simple de dos personas que estaban dolidas por la derrota. Había que dar un cambio y cada uno hizo su análisis de la situación. Yo estaba firme, pero entendía la situación y no quería ser una traba para el club”, explicó Vojvoda en diálogo con DSports Radio.

El entrenador aclaró que la decisión fue tomada por la dirigencia y que la aceptó, aunque todavía se encuentra afectado por la eliminación.

“La decisión fue de ellos y la acepté. Sigo lastimado por la derrota”, expresó.

“No le dejé resultados ni alegrías a la gente”

Vojvoda también realizó una autocrítica sobre los resultados obtenidos durante su paso por Racing y reconoció que quedó en deuda con los hinchas.

“A veces la justicia está más en los resultados que en el proceso. No le dejé resultados ni alegrías a la gente, soy consciente de eso”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que en el fútbol argentino los resultados tienen un peso determinante y pueden terminar opacando incluso otros aspectos positivos de una institución.

“En los clubes lo que manda siempre es el fútbol. Racing está haciendo un predio hermoso, pero siempre lo que manda es la pelota”, señaló.

La eliminación ante Boca, todavía presente

El partido ante Boca fue otro de los puntos centrales de su análisis. Racing llegó a tener una ventaja de dos goles, pero terminó perdiendo 3-2 y quedó eliminado de la Copa Argentina.

Vojvoda se mostró especialmente dolido por los tres goles que recibió su equipo en un período de apenas 20 minutos.

“Habíamos planeado un partido que se llevó a cabo hasta la mitad del segundo tiempo. Sabíamos que Paredes era su generador y había que incomodarlo. Todavía le estoy dando vueltas a los tres cabezazos en el área, soy uno de los responsables de eso”, reconoció.

Un mercado de transición

Al analizar las dificultades que encontró desde su llegada, el ahora exentrenador de Racing también apuntó al contexto en el que se conformó el plantel.

“Acepté este desafío sabiendo la situación. Fue un mercado de transición para Racing y todos lo sabíamos”, explicó.

Vojvoda había asumido en julio de 2026 y permaneció apenas 90 días al frente del equipo. Durante ese período dirigió 13 partidos, con cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas.

Racing quedó eliminado de la Copa Argentina y atraviesa un escenario complicado en el Torneo Clausura, donde también tiene comprometidas sus posibilidades de avanzar.

El cierre de un ciclo que duró 90 días

La salida dejó a Racing nuevamente en la búsqueda de un entrenador. Mientras tanto, Sebastián Romero y Luciano Aued, técnicos de la Reserva, asumirán de manera interina la conducción del plantel profesional.

Vojvoda, por su parte, deberá atravesar ahora una situación completamente diferente a la rutina que tenía desde su llegada.

“No tenía problemas en hablar post derrota ante Boca. A veces la actividad es lo mejor después de un golpe para recuperarse. Ahora no tendré esa actividad de las prácticas diarias y me tocará atravesar este momento desde afuera”, concluyó.