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Caso Fürth: a horas de la audiencia de apelación, la defensa de Moyano presentó un hábeas corpus para exigir su libertad

Los abogados de Graciela Moyano realizaron un nuevo planteo judicial mientras la imputada continúa detenida. En paralelo, sus familiares se manifestaron frente a Tribunales y reclamaron que se haga efectiva la resolución que dispuso su excarcelación.

Hoy 15:23

La causa por la presunta estafa vinculada a Fürth Automotores sumó un nuevo planteo judicial en la previa de la audiencia que se realizará este jueves 1 de octubre, cuando la Cámara de Apelaciones analizará la resolución que concedió la libertad a Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano.

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En ese contexto, los abogados Eduardo Javier Leiva y Lucas Díaz, defensores de Moyano, promovieron una acción de hábeas corpus correctivo y reparador con carácter urgente, al considerar que su representada continúa privada de la libertad pese a existir una resolución judicial que dispuso su excarcelación.

La defensa también realizó una presentación ante el juez de Control y Garantías Darío Alarcón, a quien solicitó que se libre la correspondiente orden de libertad una vez verificado el cumplimiento de la caución impuesta.

El planteo se apoya en la resolución dictada el pasado 24 de septiembre, cuando el juez Gastón Merino rechazó el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la libertad de Moyano bajo caución real y reglas de conducta.

El argumento de la defensa

Uno de los puntos centrales de la presentación es que, según la interpretación de los abogados, la apelación presentada por la Fiscalía no suspende automáticamente la resolución que ordenó la libertad.

“La Fiscalía ejerció legítimamente su derecho a recurrir. La Cámara ejercerá legítimamente su competencia revisora. Pero ninguna de esas circunstancias autoriza a transformar la apelación fiscal en una prisión preventiva de hecho”, expresaron en el escrito.

Los letrados sostienen que no están solicitando que otro magistrado vuelva a conceder la libertad de Moyano, sino que se haga efectiva una decisión que ya fue adoptada judicialmente. En ese sentido, cuestionan cuál sería el fundamento jurídico para mantenerla detenida mientras la Cámara todavía no resolvió el recurso fiscal.

El reclamo de la familia frente a Tribunales

En paralelo al planteo judicial, familiares de Graciela Moyano se concentraron frente a los Tribunales para reclamar su inmediata liberación. Según informó Noticiero 7, los tres imputados continúan detenidos pese a haber abonado las fianzas fijadas por el juez Merino.

Estamos pidiendo por la liberación de ella porque ya lleva dos meses detenida. Necesitamos y queremos que esté libre”, expresó Claudio, esposo de Moyano, quien aseguró que la familia permanece a la espera de una resolución que permita hacer efectiva la excarcelación.

El hombre sostuvo además que consideran a Moyano un “chivo expiatorio” dentro de la causa y remarcó que tanto familiares como compañeros de trabajo respaldan su situación. “Toda la familia estamos aquí apoyando la liberación de Graciela”, afirmó.

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