Tres bajas en la Selección Argentina para la fecha FIFA: quiénes son y por qué fueron liberados

Tres futbolistas quedaron desafectados de la convocatoria de Lionel Scaloni aunque dos de ellos volverán a Ezeiza.

Hoy 15:26

La Selección Argentina tendrá tres bajas en su plantel para la fecha FIFA de octubre. La AFA comunicó este martes que Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Andrada fueron desafectados de la convocatoria de Lionel Scaloni.

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Los tres futbolistas habían sido citados para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, pero sus situaciones son diferentes.

A través de sus redes sociales, la Selección informó que Palacios y Flores serán liberados para afrontar compromisos con sus respectivos clubes.

El defensor de Estudiantes de La Plata será liberado este martes por la tarde, mientras que el delantero de Boca podrá disputar el amistoso ante Bolivia y posteriormente regresará a su club. Ambos volverán a Ezeiza una vez que cumplan con sus compromisos.

Un alivio para Boca y Estudiantes

La salida temporal de Flores representa una buena noticia para Boca, que tendrá por delante una seguidilla importante y necesita contar con sus futbolistas en las mejores condiciones.

El juvenil podrá regresar al Xeneize para continuar con la preparación de los próximos desafíos, entre ellos la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Una situación similar se presenta para Palacios. Estudiantes se prepara para disputar las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, por lo que el regreso del defensor le permitirá reincorporarse al plantel para afrontar ese compromiso.

Tobías Andrada, la baja definitiva

La situación de Tobías Andrada es diferente. El atacante de River quedó definitivamente desafectado de la convocatoria y no continuará formando parte del plantel durante esta fecha FIFA.

De esta manera, Scaloni tendrá tres bajas respecto de la nómina original, aunque Palacios y Flores volverán a la Selección después de cumplir con sus compromisos clubes.

Argentina se prepara para enfrentar este miércoles 30 de septiembre a Bolivia en Córdoba, antes de los amistosos frente a Burkina Faso y Benín, este último previsto para el 6 de octubre en el Monumental.