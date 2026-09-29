Pedro Saborido llega a la Feria del Libro: “A veces uno se la pasa sufriendo tratando de ser feliz”

El escritor, guionista, productor y director participará de dos actividades en la Feria del Libro de Santiago del Estero: presentará “Una historia de la felicidad” y brindará un taller en torno a Peter Capusotto y sus Videos.

Hoy 16:17

El reconocido escritor, guionista, productor y director Pedro Saborido será uno de los protagonistas de la Feria del Libro de Santiago del Estero, donde participará de dos propuestas vinculadas a su trabajo, la creatividad, el humor y su más reciente publicación.

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En diálogo con medios santiagueños, Saborido adelantó que una de las actividades será la presentación de “Una historia de la felicidad”, libro publicado a fines del año pasado y presentado a lo largo de este año.

“Tiene que ver con de qué manera los seres humanos vamos buscando eso que ni siquiera a veces sabemos exactamente bien qué es, pero que todo el tiempo parece que estuvimos atrás de eso, y las miles de formas que hay de encararla y encontrarla”, explicó.

La presentación será a las 20.30, oportunidad en la que también habrá espacio para hablar sobre Peter Capusotto y sus Videos, proyectar material audiovisual y responder preguntas del público.

Un taller sobre creatividad y Peter Capusotto

La segunda propuesta estará centrada en uno de los trabajos más reconocidos de Saborido. A las 14.30 del día siguiente, brindará un taller relacionado con Peter Capusotto y sus Videos, programa del que es guionista y director.

Sin embargo, aclaró que la actividad no pretende enseñar una fórmula única para escribir o producir contenidos. “No es un taller para que la gente quiera escribir y tenga un método, sino para que vean que hay métodos y que, en realidad, uno tiene que encontrar el propio”, explicó.

En ese sentido, planteó una mirada más amplia sobre el concepto: “La creatividad no es nada más que escribir o pensar cosas artísticas. La creatividad se aplica a todo”.

Para Saborido, esa capacidad puede trasladarse a cualquier ámbito de la vida cotidiana. “Es un ejercicio, es un trabajo sobre creatividad. Después la creatividad uno la puede aplicar a la cocina, a la albañilería, a lo que sea”, señaló.

La felicidad, el humor y las cosas simples

Durante la entrevista, Saborido también profundizó en uno de los ejes centrales de su libro: qué significa ser feliz y dónde buscan las personas esa sensación.

“Con el humor y la felicidad ocurre lo mismo: uno suspende el mundo”, reflexionó. Según explicó, esos momentos permiten apartarse temporalmente de “la cotidianeidad, los problemas y la supervivencia”, no desde la inconsciencia, sino como una forma de postergarlos por un momento.

También advirtió sobre la búsqueda permanente de un estado ideal de felicidad. “A veces uno, buscando cosas para ser feliz, busca tanto, busca tanto, que se le vuelve en contra. A veces sufre muchísimo, se la pasa sufriendo tratando de ser feliz”, sostuvo.

En contraposición, señaló que muchas veces la felicidad aparece en situaciones cotidianas y vínculos cercanos. Para escribir su libro, contó, conversó con numerosas personas y les preguntó qué cosas las hacían felices.

“Es sorprendente. Hay muchas que coinciden: reunirse con amigos, los hijos, los afectos. Y después hay miles: cada uno encuentra la felicidad. Uno la encontrará en el fútbol, otro paseando a la mañana al lado del río, otro en bicicleta”, relató.

“No hay manera de ser feliz solo”

Saborido también planteó que la búsqueda individual de felicidad encuentra un límite cuando afecta a otras personas.

“Hay que tener cuidado de que la felicidad de uno no implique la infelicidad de los demás”, expresó. Como ejemplo mencionó determinadas formas de humor y situaciones de bullying, en las que alguien puede divertirse “a costa de que alguien la pase mal”.

En ese punto recordó una reflexión de Leonardo Favio: “Siempre decía que no se puede ser feliz en soledad”.

Saborido explicó que no interpreta esa frase como un mandato, sino como “una advertencia”. “No hay manera de ser feliz solo porque en algún momento vas a necesitar, o alguien va a necesitar que vuelvas. Somos el ser humano de la comunidad y ahí aparece la comunidad”, concluyó.

De esta manera, Pedro Saborido llegará a la Feria del Libro de Santiago del Estero con dos actividades abiertas al público, atravesadas por algunos de los temas que caracterizan su obra: el humor, la creatividad, los vínculos y la búsqueda de la felicidad.