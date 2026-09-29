Nicolás Varrone ya tiene nuevo desafío tras su salida de la Fórmula 2: cuándo vuelve a correr

El piloto argentino dejó atrás su paso por la categoría telonera de la Fórmula 1 y volverá a competir este fin de semana en Estados Unidos. Será parte de una de las pruebas de resistencia más importantes del calendario.

Hoy 16:34

Nicolás Varrone ya tiene definido cómo continuará su carrera deportiva después de su salida anticipada de la Fórmula 2. El piloto argentino volverá a competir este fin de semana en Estados Unidos para disputar Petit Le Mans, una carrera de 10 horas que marcará el cierre de la temporada 2026 del campeonato IMSA.

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El argentino de 25 años se incorporará al Corvette N° 4 de Pratt Miller Motorsports, con el que participará en una de las competencias más emblemáticas del automovilismo de resistencia norteamericano.

Varrone volverá así a subirse al Corvette Z06 GT3.R, un auto que ya conoce por su experiencia anterior con el equipo.

Un regreso a la resistencia

A diferencia de las carreras tradicionales, las pruebas de resistencia cuentan con varios pilotos que se alternan al volante del mismo vehículo durante la competencia.

En Petit Le Mans, Varrone compartirá el Corvette N° 4 con Tommy Milner y Nicky Catsburg.

El otro auto de Pratt Miller Motorsports, el Corvette N° 3, será conducido por Antonio García, Alexander Sims y Marvin Kirchhöfer.

El equipo llega a la definición como líder del campeonato de la categoría GTD PRO, con una ventaja de 47 puntos sobre el BMW N° 1 de Paul Miller Racing, conducido por Neil Verhagen y Connor De Phillippi.

“Feliz de volver con este grupo”

El propio Varrone confirmó su regreso a través de sus redes sociales y mostró su entusiasmo por volver a competir con Pratt Miller Motorsports.

“Petit Le Mans este finde! De vuelta al Corvette Z06 GT3 para la definición de campeonato de IMSA junto a Pratt Miller Motorsports. Feliz de volver con este grupo en estas míticas 10 horas y ayudarlos a conseguir el título!”, expresó el piloto argentino.

De esta manera, Varrone tendrá rápidamente una nueva oportunidad para volver a competir después de su salida de la Fórmula 2 y lo hará en una categoría que ya conoce.

Cuándo corre Varrone en Petit Le Mans

La edición 2026 de Petit Le Mans se disputará el sábado 3 de octubre, desde las 13, hora argentina.

La competencia tendrá como escenario el Michelin Raceway Road Atlanta, en Braselton, Georgia, y se extenderá durante 10 horas.

El evento reunirá a cuatro categorías: GTP, LMP2, GTD PRO y GTD. Varrone competirá en GTD PRO con el Corvette Z06 GT3.R de Pratt Miller Motorsports, que buscará quedarse con el campeonato en el cierre de la temporada.