El enigmático posteo del Balón de Oro sobre Messi después del cierre de la votación

La cuenta oficial del premio publicó un video justo después de que los 100 periodistas del jurado enviaran sus votos. El resultado se conocerá recién el 26 de octubre.

Hoy 16:41

La votación para el Balón de Oro 2026 ya terminó y ahora todas las miradas están puestas en la ceremonia del próximo 26 de octubre, cuando se conocerá al ganador del premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada 2025/26.

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Sin embargo, después del cierre de las elecciones, la cuenta oficial del Balón de Oro realizó un particular posteo relacionado con Lionel Messi que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

La publicación incluyó un video con tres goles del capitán de Inter Miami, en un momento llamativo porque los 100 periodistas que integran el jurado internacional ya habían enviado sus votos.

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El posteo que generó expectativa

El material compartido por la organización muestra diferentes definiciones de Messi con la camiseta de Inter Miami y volvió a poner al argentino en el centro de la escena del premio.

Messi es uno de los 30 nominados al Balón de Oro y busca quedarse nuevamente con el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial.

De todos modos, la publicación no confirmó ningún resultado ni dio indicios oficiales sobre quién será el ganador. La elección permanece bajo reserva y recién será anunciada durante la ceremonia.

Por eso, el video generó expectativa entre los seguidores del argentino, aunque por ahora cualquier interpretación sobre su significado pertenece al terreno de las especulaciones.

Cuándo se conocerá al ganador

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres.

El período evaluado por el jurado comprendió desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputó la final del Mundial.

Los periodistas debieron seleccionar a diez futbolistas entre los 30 nominados. El primero de cada lista recibió 15 puntos, el segundo 12, el tercero 10 y luego la escala continuó de ocho a un punto.

Entre los criterios considerados estuvieron el rendimiento individual, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio.

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Messi, nuevamente entre los candidatos

El argentino llega a esta edición después de una temporada en la que fue protagonista con Inter Miami y la Selección Argentina.

Según destacó el club estadounidense, esta es la decimoséptima nominación de Messi al Balón de Oro, un premio que ya conquistó en ocho oportunidades.

Ahora solo resta esperar hasta el 26 de octubre para conocer si el rosarino vuelve a quedarse con el galardón. Mientras tanto, el llamativo video publicado después del cierre de la votación alimentó todavía más la expectativa.