Presentaron investigaciones realizadas en Santiago en las Jornadas Interescuelas de Historia

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE tuvo una destacada participación en las XX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, desarrolladas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de representantes de la Licenciatura en Historia y del equipo de investigación Historia UNSE.

Hoy 16:56

El encuentro constituye uno de los principales espacios académicos para el intercambio, la discusión y la circulación de la producción historiográfica argentina. Con una periodicidad bienal, reúne a docentes, investigadores, estudiantes y equipos pertenecientes a universidades públicas de distintas regiones del país, además de participantes de otros ámbitos académicos latinoamericanos.

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La presencia de la FHCSyS permitió poner en circulación investigaciones producidas desde Santiago del Estero y establecer intercambios con especialistas de diferentes universidades, fortaleciendo la participación de la Facultad en las discusiones contemporáneas del campo historiográfico.

En esta edición, la coordinadora académica de la Licenciatura en Historia de la UNSE, Adriana Medina, tuvo a su cargo la coordinación de la Mesa 46 junto con Jorge Perea, de la Universidad Nacional de Catamarca, y Francisco Loyola, de la Universidad Nacional de La Rioja.

Asimismo, integrantes del equipo Historia UNSE -Karina Roldán, René Galván, María Olivera, Marcia Pómpolo, Alba Gallo y Eugenia Hernández Reimundi- presentaron trabajos e investigaciones desarrollados desde la provincia.

Las producciones abordaron problemáticas construidas a partir de fuentes, territorios y experiencias históricas de Santiago del Estero, puestas a su vez en diálogo con perspectivas y debates de la historiografía nacional.

Esta participación colectiva consolida el trabajo que se desarrolla desde la Facultad en torno a la producción de conocimiento histórico situado, con capacidad para intervenir en discusiones académicas que trascienden el ámbito provincial.

Presencia con antecedentes

La vinculación de la unidad académica con las Jornadas Interescuelas tiene además un antecedente especialmente significativo. En 2022, Santiago del Estero fue sede de la XVIII edición del encuentro, organizada por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE.

Aquella edición fue la primera realizada luego de la pandemia y reunió en Santiago del Estero a representantes de numerosas universidades y equipos académicos, consolidando la presencia de la Facultad, la Licenciatura en Historia y sus grupos de investigación dentro de este espacio nacional y regional.

Cuatro años después, la participación en Río Cuarto permitió continuar ese recorrido y fortalecer los vínculos académicos construidos en torno a las jornadas.

Historia plural, crítica y federal

La presencia de Humanidades en Interescuelas se inscribe en una concepción de la producción histórica como una práctica universitaria, colectiva y federal, capaz de revisar interpretaciones, generar nuevas preguntas y ampliar permanentemente sus objetos de estudio.

La historia social, política, cultural, regional y local, junto con campos como los estudios de género, las memorias, la historia pública, el territorio, el patrimonio, el deporte y la educación, forman parte de las perspectivas que actualmente enriquecen y renuevan la disciplina.

En este marco, la participación de docentes e investigadores de la UNSE no estuvo limitada a la presentación de trabajos, sino que posibilitó escuchar otras experiencias, debatir enfoques y métodos y poner la producción realizada desde Santiago del Estero en diálogo con otras historiografías del país y la región.