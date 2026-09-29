Salud realizó una jornada de capacitación para fortalecer la prevención y detección temprana del Alzheimer

La actividad estuvo orientada a brindar herramientas sobre hábitos saludables, cuidado de la salud cerebral y reconocimiento de posibles signos de deterioro cognitivo.

Hoy 17:18

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero llevó adelante una Jornada de Capacitación en Prevención del Alzheimer, destinada a promover la información, los hábitos saludables y la detección temprana de la enfermedad.

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La apertura estuvo encabezada por el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza, quien destacó la necesidad de abordar esta problemática desde una perspectiva integral y teniendo en cuenta tanto a las personas mayores como a sus familias.

“Es fundamental fortalecer la prevención y comprender que el Alzheimer no solo afecta a quien lo padece, sino también a su entorno familiar”, expresó.

En ese sentido, Sabalza consideró clave el trabajo articulado entre los distintos niveles y equipos del sistema sanitario. “Debemos poner a las personas mayores en el centro de la atención, con una mirada integral que contemple sus necesidades y las de su entorno”, agregó.

La importancia de prestar atención a los cambios en la memoria

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Rubén Nacul, médico neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, quien profundizó sobre la prevención y la importancia de realizar una consulta ante posibles señales de deterioro cognitivo.

El especialista remarcó que los cambios en la memoria no deben atribuirse automáticamente al envejecimiento y señaló que una detección temprana permite avanzar en el diagnóstico y el abordaje terapéutico.

De la jornada participaron el subsecretario de Desarrollo Social, Ramiro Banco; el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE, Analía Valentini; la secretaria de Extensión de la UCSE, María Rosa Barbarán; la directora general de Adultos Mayores, Lucía Wite; Adriana Cortese, del área de Adultos Mayores; y el director de Salud Mental, Néstor Medina.

También estuvieron presentes autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Salud pertenecientes a áreas de Atención Primaria de la Salud, Salud Comunitaria, Programa SUMAR, Salud Mental, Odontología, Atención Médica y el Hospital Regional, entre otras.

La iniciativa forma parte de las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, con el propósito de acercar herramientas que contribuyan al cuidado de la salud cerebral, el envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida de las personas mayores y sus familias.