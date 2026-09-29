Estudiantes de cinco departamentos visitaron Casa de Gobierno con el programa Conociendo mi provincia

Alumnos del último año del secundario de instituciones de Capital, General Taboada, Rivadavia, Avellaneda y Robles fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, como parte de las actividades que les permiten recorrer distintos puntos de Santiago del Estero.

Hoy 17:13

Estudiantes y docentes de instituciones educativas de los departamentos Capital, General Taboada, Rivadavia, Avellaneda y Robles visitaron este miércoles Casa de Gobierno, en el marco del programa Conociendo mi provincia.

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En representación del gobernador Elías Suárez, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió a las delegaciones en el Salón de Acuerdos, donde mantuvo un encuentro con los alumnos que cursan el último año del Nivel Medio.

Participaron estudiantes del Agrupamiento N° 86.034/035 de La Puerta, departamento Capital; de la Escuela Técnica N° 4 de Añatuya, departamento General Taboada; del Colegio Agrotécnico N° 5 “Fray Francisco de Victoria” de Selva, departamento Rivadavia; del Agrupamiento N° 86.157, con sede en la Escuela N° 14 de Villa Mailín, departamento Avellaneda; y del Instituto Nuestra Señora del Rosario de Fernández, departamento Robles.

La visita forma parte de una iniciativa destinada a estudiantes que transitan el último año del secundario, con el objetivo de que puedan conocer distintos lugares emblemáticos de la ciudad Capital, Villa La Punta y Las Termas de Río Hondo.

Durante el encuentro, docentes y alumnos expresaron su agradecimiento por la posibilidad de participar de la experiencia, que les permite ampliar sus conocimientos sobre la provincia y compartir actividades con jóvenes de otros puntos del territorio santiagueño.

Por su parte, Araujo recordó que el programa fue impulsado hace más de 13 años, durante la gobernación del actual senador Gerardo Zamora, y destacó su continuidad con el respaldo del gobernador Elías Suárez.

“Este programa achica asimetrías y las distancias que tiene nuestra provincia naturalmente. Entendemos que es un programa muy importante porque permite que en la educación se puedan implementar otras herramientas que les permiten a los chicos incorporar o internalizar nuevos conocimientos”, señaló.

Finalmente, el jefe de Gabinete resaltó la continuidad de la propuesta pese a lo que definió como “tiempos económicos muy complejos”.

“Entiendo que es una decisión muy importante desde el punto de vista político que el gobernador priorice que este programa pueda seguir adelante”, concluyó Araujo.