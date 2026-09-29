La Escuela Normal Manuel Belgrano brilló en el Torneo Primavera y sumó un récord provincial

El equipo de natación de la institución tuvo una destacada actuación en el Torneo Primavera 2026, disputado en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades.

Hoy 11:53

El equipo de natación de la Escuela Normal Manuel Belgrano tuvo una destacada participación en el Torneo Primavera 2026, competencia que reunió a nadadores Federados y Promocionales de distintas categorías en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El certamen se desarrolló el sábado 26 de septiembre en dos jornadas, con competencias en la pileta olímpica de 50 metros y, para la categoría Pre Infantiles A, en la pileta de 25 metros. El torneo contó con el auspicio de la Asociación Santiagueña de Deportes Acuáticos (ASDA) y fue fiscalizado por árbitros de CADDARA, bajo las reglas vigentes de World Aquatics.

Los representantes de la Escuela Normal Manuel Belgrano consiguieron numerosos podios, mejoraron sus marcas personales y varios de ellos alcanzaron los tiempos básicos necesarios para disputar el Campeonato Nacional de Cadetes, que se realizará del 19 al 21 de noviembre en el Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires.

Un récord provincial para Lautaro Villarreal Cuestas

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue el desempeño de Lautaro Villarreal Cuestas, quien estableció un nuevo récord provincial en los 50 metros libre, con un registro de 26.51 segundos.

El nadador, además, consiguió podios en distintas pruebas y cuenta con marcas para el Nacional de Cadetes en 50 libre, 50 pecho, 50 mariposa, 100 libre, 100 pecho y 100 mariposa.

Los resultados de los Federados

Entre los nadadores Federados, Justina Cianferoni obtuvo el segundo puesto en 50 mariposa, mientras que Jorgelina Diosquez Arribalzaga fue tercera en 50 libre y segunda en 50 mariposa.

Delfina Yost Flint tuvo una de las actuaciones más destacadas al ganar los 50 pecho, 50 libre y 50 mariposa. Además, fue segunda en 100 libre y tercera en 100 pecho.

También se destacaron Lucía Yocca, con tres terceros puestos; Lucca Gullotta, segundo en 100 mariposa y tercero en 50 mariposa y 50 espalda; y Mateo Ayunta Aybar, tercero en 100 espalda.

Por su parte, Lautaro Villarreal Cuestas ganó los 50 libre, fue segundo en 50 pecho, 50 mariposa y 100 pecho, y terminó tercero en 100 libre.

En Juveniles, Aitana Ayunta Aybar logró dos segundos puestos y un tercero, mientras que Amira Luna Rueda consiguió tres terceros puestos. También hubo podios para Lisandro Pereyra, Benjamín Lazarte, Emiliano Gramajo y Máximo Méndez Poggi.

Entre los Mayores, Santiago Ledesma ganó los 50 y 100 espalda y sumó dos segundos puestos, mientras que Samir Mema consiguió dos segundos y tres terceros puestos.

También hubo podios entre los Promocionales

En la categoría Promocionales, Elena Cianferoni ganó los 25 pecho y 25 espalda, además de obtener el tercer puesto en 25 libre. Evangelina Cianferoni se quedó con el primer puesto en 25 libre, fue segunda en 25 pecho y sumó terceros puestos en espalda y mariposa.

Máximo Villalba Ramírez ganó los 50 espalda, fue segundo en 50 pecho y tercero en 50 libre.

También lograron podios Mateo Valentín Cruz, Belkis Jiménez, Ángela García Nievas, Francisco Giardina Lemme, Isabel Heredia, Mía Cárdenas, Yamile López y Lucio Borsellino.

Entre ellos se destacó especialmente Lucio Borsellino, quien ganó los 50 libre, 50 espalda, 50 mariposa y 100 libre.

Más marcas para el Nacional

El Torneo Primavera también permitió que varios nadadores alcanzaran nuevas marcas clasificatorias para el Nacional de Cadetes.

Jorgelina Diosquez Arribalzaga consiguió el tiempo básico en 50 mariposa, que se suma a las marcas que ya tenía en 50 y 100 pecho.

Delfina Yost Flint logró las marcas en 50 mariposa y 100 libre y ya contaba con los registros necesarios en 50 libre, 50 pecho y 100 pecho.

Lucca Gullotta alcanzó el tiempo en 200 espalda y sumó esa prueba a sus marcas en 50 y 100 espalda, 50 y 100 mariposa y 200 libre.

Mateo Ayunta Aybar cuenta con marcas para competir en 50 libre, 50 pecho, 50 espalda, 50 mariposa, 100 pecho, 100 espalda y 200 combinado.

También logró la marca nacional Lucía Yocca, en 50 espalda.

Crecimiento y nuevos debuts

Además de los podios y las marcas clasificatorias, varios integrantes del equipo tuvieron una participación destacada al mejorar sus mejores registros personales.

Entre ellos estuvieron Emma Fernández, Delfina Juri, Tobías Lares, Isabella Iovino, Melina Álvarez, Emma Díaz, Nicolás Peralta, Sofía Lasbaines, Martina García Nievas, Ian Differding, Morena Rodríguez Lobo, Félix Heredia, Lucio Postigo, Lola Dure, Maite Dure, Jazmín Nassif y Joaquín Brim.

También hicieron su debut en competencias Isabella Campos, Martina Díaz y Felipe Bruchman.

De esta manera, la delegación de la Escuela Normal Manuel Belgrano cerró una jornada con numerosos podios, nuevas marcas, un récord provincial y varios tiempos clasificatorios para el Campeonato Nacional.

El balance dejó además un dato que atraviesa a todo el equipo: el crecimiento de sus nadadores y la mejora de sus registros personales, tanto entre los Federados como entre los Promocionales.