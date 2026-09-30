Con una dupla inédita, Scaloni ya tiene los once de Argentina para enfrentar a Bolivia

La Selección Argentina jugará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en su primer partido oficial después de la final del Mundial 2026 ante España.

Hoy 10:47

La Selección Argentina volverá a presentarse este miércoles ante Bolivia, desde las 21:00, en el estadio Mario Alberto Kempes, en lo que será su primer compromiso oficial después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Para este encuentro, Lionel Scaloni prepara una formación con varias modificaciones respecto del último partido de la Albiceleste y con la posibilidad de darle minutos a algunos de los jóvenes convocados para esta nueva etapa.

El entrenador no confirmó el equipo, aunque la práctica del martes dejó algunas señales sobre el posible once inicial.

La principal novedad estaría en el ataque, donde Lautaro Martínez y Julián Álvarez podrían jugar juntos desde el arranque, conformando una dupla ofensiva que aparece como uno de los principales atractivos del encuentro.

También podría aparecer entre los titulares Nicolás Paz, quien por el momento se impondría en la disputa con Franco Mastantuono por un lugar en el equipo.

En la defensa, Facundo Medina y Román Vega compiten por ocupar el lateral izquierdo, mientras que en la mitad de la cancha Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister aparecen con buenas chances de compartir el eje del mediocampo.

Otra de las dudas está en uno de los sectores ofensivos, donde Matías Soulé y Valentín Barco pelean por meterse entre los once.

La probable formación de Argentina ante Bolivia

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.