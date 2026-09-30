Rockhopper ratificó que producirá petróleo en Malvinas en 2028 pese a las acciones de Argentina

La petrolera británica aseguró que el proyecto Sea Lion mantiene su cronograma y prevé comenzar la extracción durante el primer trimestre de 2028. La empresa afirmó que cuenta con respaldo del Reino Unido.

Hoy 11:02

La petrolera británica Rockhopper Exploration ratificó que mantiene su objetivo de comenzar a producir petróleo en el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, durante el primer trimestre de 2028, pese a las acciones impulsadas por el Gobierno argentino para frenar la explotación.

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La compañía, que posee el 35% del proyecto, mientras que el 65% restante está en manos de Navitas Petroleum, sostuvo en su último reporte que las medidas adoptadas por Argentina no modificaron por ahora el cronograma previsto.

El CEO de Rockhopper, Sam Moody, aseguró que la empresa cuenta con un “continuo y firme respaldo” del Reino Unido y afirmó que el primer petróleo sigue previsto para comienzos de 2028. La propia compañía había ratificado en agosto que el desarrollo continuaba apuntando a esa fecha.

Argentina profundizó sus acciones contra Sea Lion

El Gobierno de Javier Milei endureció durante septiembre su estrategia contra el proyecto petrolero. La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona y posteriormente promovió denuncias penales contra Navitas y otras compañías relacionadas.

Además, el 16 de septiembre, la Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar para que Rockhopper y Navitas se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con Sea Lion, incluyendo perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial.

El conflicto escaló nuevamente esta semana, cuando el Gobierno argentino instruyó a la Cancillería para avanzar con un procedimiento de arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

El proyecto mantiene su hoja de ruta

Sea Lion contempla una primera etapa con 11 pozos, cuyo desarrollo fue aprobado y financiado a fines de 2025. La perforación está prevista para comenzar a principios de 2027 y la producción inicial se canalizará a través de la unidad flotante Aoka Mizu.

Rockhopper también informó que reforzó su posición financiera mediante una nueva ronda de capitalización y destacó la adquisición del buque OSX-1 por parte de Navitas como parte de la expansión futura del proyecto.

Las compañías ya habían señalado a comienzos de septiembre que no esperaban que las medidas argentinas tuvieran un impacto material en el desarrollo ni en los plazos de Sea Lion.

La disputa se desarrolla en paralelo al histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, cuestión que el Gobierno volvió a colocar en el centro de su agenda internacional.