Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús hablaron tras la polémica y buscaron bajar la tensión en Portugal

El capitán y el entrenador de la selección portuguesa mantuvieron una reunión en Malmö luego del malestar generado por la suplencia de CR7 ante Noruega. La charla habría transcurrido en buenos términos y después el delantero publicó un mensaje en sus redes.

Hoy 11:21

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus mantuvieron una reunión en el hotel donde concentra la selección de Portugal, en Malmö, Suecia, después de varios días marcados por la tensión en torno al capitán portugués.

El encuentro se produjo luego de que CR7 fuera suplente y no ingresara ante Noruega, situación que generó repercusión y alimentó las versiones sobre un posible malestar con el entrenador.

Según informó la prensa portuguesa, la conversación se desarrolló en buenos términos y sirvió para acercar posiciones después de lo ocurrido en Oslo.

Poco después, Cristiano publicó en sus redes sociales una imagen con la indumentaria de Portugal, acompañada por un corazón y la bandera del país, en un gesto que fue interpretado como una señal de distensión.

Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

La polémica comenzó en el partido que Portugal ganó 2-1 ante Noruega. Ronaldo arrancó como suplente y, pese a realizar movimientos de calentamiento durante el segundo tiempo, finalmente no ingresó.

Antes del encuentro, Jorge Jesus había explicado que la decisión estaba relacionada con la administración física del delantero, de 41 años, quien venía de disputar cerca de 70 minutos frente a Gales.

La situación tomó otra dimensión una vez terminado el partido. Ronaldo se dirigió rápidamente hacia los vestuarios y el propio entrenador admitió posteriormente que debía conversar con él sobre lo sucedido.

Durante la preparación para el siguiente compromiso ante Dinamarca, el delantero tampoco trabajó con normalidad en todas las prácticas.

De acuerdo con medios portugueses, CR7 realizó tareas específicas, aunque no existió una comunicación oficial sobre una lesión.

La reunión que buscó cerrar el conflicto

En ese contexto se produjo la charla entre Ronaldo y Jorge Jesus. Ambos intercambiaron opiniones y, según las informaciones surgidas desde Portugal, buscaron dejar atrás el episodio ocurrido frente a Noruega.

El encuentro aparece como un punto importante dentro de un ciclo que recién comienza y en el que el rol de Cristiano todavía está bajo observación.

En los primeros dos partidos con Jorge Jesus como entrenador, Ronaldo disputó 67 de los 180 minutos posibles.

Fue titular ante Gales, encuentro en el que salió a los 67 minutos, y permaneció durante todo el partido frente a Noruega en el banco de suplentes.

Ahora, la atención estará puesta en la formación que el entrenador elija contra Dinamarca y en el lugar que ocupará Cristiano Ronaldo dentro de esta nueva etapa de la selección portuguesa.