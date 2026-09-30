River se prepara por una posible salida de Santiago Beltrán: Atlético de Madrid lo sigue de cerca

El arquero de 21 años aparece en el radar del Atlético de Madrid ante una eventual salida de Jan Oblak. En Núñez buscan renovar su contrato y ya manejan una base de negociación cercana a los 15 millones de euros.

Hoy 13:03

Santiago Beltrán se consolidó como una de las grandes apariciones de River y su rendimiento ya despertó interés en Europa. En las últimas horas, medios españoles señalaron que Atlético de Madrid lo tiene entre las alternativas para reforzar el arco si finalmente se concreta la salida de Jan Oblak.

El joven arquero, actualmente convocado a la Selección Argentina para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, es titular indiscutido en el Millonario y atraviesa un momento que lo puso rápidamente bajo la mirada de clubes del exterior.

En Núñez, mientras tanto, una de las prioridades pasa por extender su contrato, que actualmente vence en diciembre de 2027. El objetivo es evitar que una eventual negociación futura quede condicionada por la cercanía del final de su vínculo.

Atlético de Madrid lo mira como posible sucesor de Oblak

El interés aparece ligado directamente a la situación de Jan Oblak, quien lleva 12 años defendiendo el arco del conjunto dirigido por Diego Simeone.

Desde hace varios meses circulan versiones sobre una posible salida del arquero esloveno y, ante ese escenario, Beltrán habría comenzado a ganar terreno entre los nombres que analiza el club español.

Por el momento, no existen contactos formales entre River y Atlético de Madrid, por lo que la posibilidad todavía se encuentra en una etapa preliminar.

Sin embargo, en el Millonario son conscientes de que el nivel del arquero podría traducirse próximamente en una oferta concreta.

Cuánto pediría River por Santiago Beltrán

De acuerdo con las primeras estimaciones que circulan en Núñez, River establecería una base de negociación cercana a los 15 millones de euros para considerar una eventual transferencia en el próximo mercado de pases.

La intención del club es fortalecer primero la situación contractual del futbolista y luego analizar cualquier propuesta que llegue desde Europa.

Beltrán tiene 21 años y cumplirá 22 el próximo 4 de octubre, por lo que desde River consideran que todavía cuenta con margen de crecimiento y un importante valor de reventa.

River también piensa en posibles reemplazantes

Una eventual partida de Beltrán obligaría al Millonario a moverse rápidamente para encontrar un nuevo arquero.

Entre los nombres que vienen apareciendo desde hace tiempo se encuentran Yassine Bounou, “Bono”, y Agustín Rossi, aunque hasta el momento no hubo avances concretos por ninguno de los dos.

Así, River intenta adelantarse a un escenario que empieza a tomar fuerza: la posibilidad de perder a uno de sus futbolistas más prometedores si Atlético de Madrid u otro club europeo decide avanzar formalmente por su contratación.