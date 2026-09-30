El Cine Renzi renueva su cartelera con propuestas para todos los públicos

Durante los próximos días, los espectadores podrán disfrutar de cuatro títulos distribuidos en distintos horarios, ofreciendo alternativas para disfrutar del cine en familia, con amigos o de manera individual.

Hoy 13:16

El Cine Teatro Municipal Renzi de la ciudad de La Banda dió a conocer su programación cinematográfica para la semana del 1 al 7 de octubre, con una variada propuesta que incluye películas para diferentes edades y preferencias.

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Durante los próximos días, los espectadores podrán disfrutar de cuatro títulos distribuidos en distintos horarios, ofreciendo alternativas para disfrutar del cine en familia, con amigos o de manera individual.

En el horario de las 16 se proyectará “Guardianes del Museo”, película animada de Gerry Swallow dirigida a un público de todas las edades y protagonizada por los actores Jordan Worsley y Stephen Peter Krisel.

El filme muestra el viaje de Vincent y Maurice hasta el Museo del Hermitage de San Petersburgo, donde todo puede ocurrir. En este palacio legendario encontrarás un grupo de gatos defensores del arte, misterios espeluznantes, un ratón experto en falsificaciones y el más divertido enredo para salvar la pintura más famosa de todos los tiempos.

A las 18 será el turno de “Digger”, una comedia dramática y humor negro dirigida por Alejandro González Iñárritu y tiene como protagonistas a Tom Cruise, Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophie Wilde.

Digger Rockwell es un excéntrico magnate petrolero que intenta salvar al mundo de una catástrofe ambiental provocada por sus propias acciones. Avergonzado y decidido a pedir perdón, comienza una peligrosa misión para reparar el daño causado y demostrar que aún puede ser un verdadero héroe.

En tanto, en el marco del Espacio INCAA el público podrá ver del 1 al 4 de octubre, a las 20 película biográfica de suspenso y crimen argentina, “Pepita la pistolera”, dirigida por Lucía Puenzo y protagonizada por Luisana Lopilato.

La trama se desarrolla en Mar del Plata en el año 1985 y narra la historia de Margarita Di Tullio, una trabajadora sexual embarazada que desafía a la mafia y la policía corrupta para construir un imperio clandestino que proteja a otras mujeres, convirtiéndose en una leyenda local tras matar a tres hombres en defensa propia.

Finalmente, a las 22 los amantes del suspenso podrán disfrutar de “Verity, La sombra del engaño”, dirigida por Michael Showalter, escrita por Nick Antosca y basada en la novela de Colleen Hoover de 2018. La película es protagonizada por Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett.

Lowen, una escritora en crisis, acepta terminar la exitosa saga de Verity Crawford, una autora postrada tras un accidente. Instalada en la casa de la familia, encuentra un manuscrito autobiográfico que la obliga a dudar de todo lo que ve.

De esta manera, el Cine Teatro Municipal Renzi continúa acercando el séptimo arte a la comunidad bandeña, con una cartelera que combina entretenimiento, cine nacional y producciones destinadas a diferentes públicos.