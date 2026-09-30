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La Escuela Primaria Municipal abrirá la preinscripción a 1° grado para el ciclo lectivo 2027

Para la preinscripción, las familias deberán presentar: DNI del niño o niña; DNI del tutor; Acta de nacimiento, en el caso de ingresantes que sean hermanos de alumnos de la institución y constancia de alumno regular del jardín de infantes.

Hoy 13:14

La Escuela Primaria Municipal N° 1 “Ada Nilda Alderete” de la ciudad de La Banda informa a las familias que durante el mes de octubre se llevará a cabo el período de preinscripción a primer grado para el ciclo lectivo 2027.

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El trámite se realizará del 2 al 30 de octubre de 9 a 11 en las instalaciones de la Escuela Municipal ubicada en el barrio Avenida de acuerdo con un cronograma establecido por la institución y atendiendo a las prioridades de ingreso.

El cronograma será el siguiente: Del 2 al 9 de octubre: tendrán prioridad los ingresantes que tengan hermanos que actualmente asisten a la institución. Del 13 al 22 de octubre: será el turno de los alumnos provenientes del Jardín Municipal N° 9.

Del 23 al 30 de octubre: en caso de existir vacantes disponibles, podrán preinscribirse alumnos provenientes de los demás jardines.

Para la preinscripción, las familias deberán presentar: DNI del niño o niña; DNI del tutor; Acta de nacimiento, en el caso de ingresantes que sean hermanos de alumnos de la institución y constancia de alumno regular del jardín de infantes.

Desde la institución se solicita a las familias respetar estrictamente el cronograma establecido, tanto en las fechas correspondientes a cada grupo como en los horarios de atención, a fin de garantizar un proceso ordenado y adecuado para todos los interesados.

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