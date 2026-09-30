El gobernador Elías Suárez recibió al presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de Impuestos

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y permitió avanzar en temas vinculados con la cooperación técnica, la modernización tributaria y la capacitación de los equipos técnicos provinciales.

Hoy 13:11

En el marco de las acciones de articulación institucional y fortalecimiento de la gestión fiscal, el gobernador Elías Suárez recibió este miércoles en Casa de Gobierno al presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de Impuestos, Mg. Luis María Capellano.

De la reunión también participaron el ministro de Economía, CPN Jorge Murad; el vicepresidente de la Comisión, Esp. Pedro Livio Díaz Yocca; y el subsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos, CPN Matías Nazer.

El encuentro permitió abordar los lineamientos actuales de cooperación técnica y la agenda de modernización tributaria que se lleva adelante de manera conjunta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Capacitación y fortalecimiento operativo

En esta ocasión, las autoridades destacaron que la visita de los miembros de la Comisión Arbitral tiene un fuerte anclaje en la formación continua de los equipos técnicos provinciales.

En ese sentido, el presidente de la entidad señaló la importancia de estas acciones formativas. "Independientemente de esta visita protocolar institucional al gobernador, estamos en la provincia de Santiago del Estero desarrollando una actividad de capacitación al personal de Rentas", dijo.

Capellano indicó que la labor estuvo a cargo del gerente de coordinación operativa del organismo, orientada a optimizar los procesos vigentes.

Asimismo, desde la Comisión remarcaron que estas acciones se llevan a cabo dentro de una planificación federal anual, “como parte de un plan en las distintas jurisdicciones, ir realizando visitas de capacitación respecto de todo lo que se va innovando e implementando en el marco del convenio multilateral".