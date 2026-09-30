El periodista italiano Alver Metalli, radicado en Santiago del Estero, habló en Radio Panorama sobre la próxima visita del Papa León XIV y destacó su profundo conocimiento de América Latina y de los sectores más humildes.

Hoy 13:13

El periodista italiano Alver Metalli estuvo en comunicación con Radio Panorama y se refirió a la próxima llegada del Papa León XIV a la Argentina, una visita que, según consideró, tendrá un fuerte impacto en el país.

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Metalli vive desde hace dos años en Santiago del Estero, luego de haber trabajado junto al padre Pepe en José León Suárez, provincia de Buenos Aires. Actualmente desarrolla distintas actividades con jóvenes de Los Acosta y Los Díaz.

Durante la entrevista, reconoció que existía expectativa por una eventual visita del Pontífice a Santiago del Estero, aunque finalmente el itinerario será diferente.

“Seguramente va a dejar un signo profundo”, sostuvo al referirse al viaje de León XIV.

Metalli destacó especialmente el vínculo del Papa con América Latina y recordó su extensa experiencia en Perú, donde desarrolló buena parte de su tarea pastoral.

“Tiene la ventaja de un conocimiento profundo de la idiosincrasia, de la mentalidad del pueblo latinoamericano y de un pueblo humilde”, señaló.

En ese sentido, se mostró convencido de que los mensajes que deje el Pontífice durante su paso por el país tendrán una fuerte repercusión.

“Estoy convencido de que va a decir cosas que van a marcar la vida de los argentinos”, afirmó.

Su trabajo con jóvenes santiagueños

Durante la charla, Metalli también contó detalles del proyecto que lleva adelante desde hace casi dos años con adolescentes de distintas escuelas de Los Acosta y Los Díaz.

La iniciativa comenzó con encuentros de lectura y luego derivó en una experiencia de escritura colectiva, que culminó con la publicación del libro “Las mascotas de Marcela”.

Según explicó, se trata de un cuento de fantasía con una base real, desarrollado a partir de encuentros semanales en los que los propios jóvenes fueron corrigiendo, aportando ideas y construyendo los personajes y la historia.

“El primero en sorprenderme fui yo”, reconoció Metalli, quien destacó la constancia del grupo y el entusiasmo que mantuvieron durante todo el proceso.

El periodista valoró especialmente que los chicos, de entre 14 y 16 años, sostuvieran los encuentros durante casi dos años y lograran incorporar herramientas vinculadas tanto con la lectura como con la escritura.