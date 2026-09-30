Autoridades definidas para los duelos clave de Mitre y Güemes

El Aurinegro visitará a San Miguel el sábado 3 de octubre, mientras que el Gaucho recibirá a Colegiales el domingo 4. Ambos atraviesan una situación delicada en la tabla y afrontarán compromisos clave en la recta final del campeonato.

Hoy 13:28

La próxima fecha será determinante para Mitre y Güemes, que ya conocen las autoridades designadas para sus respectivos compromisos en la lucha por la permanencia.

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El primero en salir a escena será Mitre, que visitará a San Miguel el sábado 3 de octubre desde las 15.00.

El árbitro principal será Bruno Amiconi, acompañado por Mariano Rosetti como asistente 1 y Juan Manuel González como asistente 2. El cuarto árbitro será Gonzalo Correa.

Mitre, ante un rival directo

El Aurinegro ocupa actualmente el 16° puesto con 32 puntos, producto de 6 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

San Miguel aparece inmediatamente por debajo, con 31 unidades, por lo que el partido tendrá incidencia directa en la zona baja de la tabla.

Una derrota podría dejar al conjunto santiagueño en zona de descenso, a cinco fechas del final, por lo que sumar como visitante será fundamental para evitar que un rival directo lo supere.

Autoridades de San Miguel vs. Mitre

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Gonzalo Correa

Güemes se juega mucho más que tres puntos

Por su parte, Güemes recibirá a Colegiales el domingo 4 de octubre desde las 17.00, en otro encuentro de enorme importancia.

El árbitro será Fabrizio Llobet, con Iván Núñez como asistente 1, Emanuel Serale como asistente 2 y Nelson Bejas como cuarto árbitro.

El Gaucho llega en una situación todavía más comprometida: se encuentra último con 23 puntos y ya no depende exclusivamente de sus propios resultados para sostenerse en la categoría.

Por encima aparecen Chacarita, con 30 unidades; Patronato, con 34; Almagro, con 35; y Agropecuario y Nueva Chicago, ambos con 36.

La combinación que podría condenar a Güemes

La fecha puede resultar decisiva. Si Güemes pierde ante Colegiales y Patronato vence como visitante a Chacarita, el conjunto santiagueño descenderá matemáticamente.

Por eso, el equipo está obligado a sumar y también deberá seguir de cerca lo que suceda en el encuentro entre Chacarita y Patronato.

Autoridades de Güemes vs. Colegiales

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Lo que le queda a Güemes

Fecha 32: vs. Colegiales (local)

vs. Colegiales (local) Fecha 33: vs. Patronato (visitante)

vs. Patronato (visitante) Fecha 34: vs. Almagro (local)

vs. Almagro (local) Fecha 35: vs. Deportivo Maipú (visitante)

vs. Deportivo Maipú (visitante) Fecha 36: vs. Temperley (local)

Con cinco jornadas por disputarse, Mitre y Güemes afrontarán un fin de semana decisivo, con la necesidad de sumar para sostener sus aspiraciones de permanencia.