El Padre Pepe en la Feria del Libro: “Es la posibilidad de hacer conocer el trabajo de los chicos”

El sacerdote participó de una exposición junto a niños y adolescentes de la zona rural de Los Acosta y Los Díaz, quienes presentaron un trabajo integral que incluyó la elaboración de un libro.

Hoy 13:49

En el marco del primer día de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, que se desarrolla en el Fórum Centro de Convenciones, Diario Panorama entrevistó al Padre Pepe, quien acompañó a un grupo de niños y adolescentes de su parroquia durante una exposición.

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Los chicos, provenientes de la zona rural de Los Acosta y Los Díaz, participaron de una propuesta que implicó un trabajo integral y de mucha participación, cuyo resultado fue la elaboración de un libro que pudieron presentar y compartir durante la feria.

“Estoy muy contento porque son niños y adolescentes de mi parroquia, de la zona rural de Los Acosta y Los Díaz, vinieron a exponer un trabajo, que es un trabajo integral de mucha participación, hicieron un librito y esta es la posibilidad de hacerlo conocer”, expresó el sacerdote al referirse a la experiencia.

Durante la entrevista, el Padre Pepe también dejó un mensaje destinado a los jóvenes y destacó la importancia de desarrollar las capacidades individuales y pensar en los demás.

“Tenemos que ocuparnos de desarrollar todas esas cualidades y capacidades que Dios nos regaló”, señaló, y agregó que “es importante que la comunidad entienda que todos tenemos que pensar en el otro para poder desarrollar nuestra vida y ser felices”.

La exposición formó parte de las actividades de la primera jornada de la 16ª Feria Internacional del Libro, que durante cinco días reúne propuestas vinculadas con la literatura, la cultura, la educación y la participación de distintos sectores de la comunidad.