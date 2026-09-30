A dos horas de morir: una corte de apelaciones detuvo en el último momento la ejecución de Christa Pike

La mujer está condenada a muerte en Tennessee por un brutal asesinato. Tenía 18 años cuando la detuvieron.

Hoy 13:46

Un tribunal federal en EE.UU. suspendió este miércoles la ejecución de Christa Pike menos de dos horas antes de que esta se llevara a cabo con una inyección letal.

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La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito emitió una orden suspendiendo la ejecución de Pike "hasta nueva orden del tribunal", citando nuevos argumentos relacionados con la infancia traumática de mujer, marcada por años de agresiones sexuales.

"Los intereses de la justicia y la irrevocabilidad de la inminente ejecución de Pike obligan a conceder una breve suspensión de la ejecución para analizar adecuadamente los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones de fondo", señaló el tribunal.

El fallo se produce después de que la Corte Suprema de EE.UU. denegara la suspensión de la ejecución y de que el gobernador de Tennessee rechazara la solicitud de clemencia de Pike a principios de esta semana.

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Los abogados de Pike afirmaron que, durante años, el estado de Tennessee sostuvo ante los tribunales que Pike había mentido sobre los presuntos abusos sexuales que sufrió en su infancia.

Sin embargo, en una audiencia reciente sobre el método de ejecución, los representantes del estado declararon que no cuestionaban el hecho de que ella hubiera sufrido abusos sexuales y violación.

El equipo legal de Pike solicitó al tribunal de apelaciones que remitiera su petición nuevamente al tribunal de distrito, argumentando que, si los tribunales federales habían basado su fallo en la afirmación anterior del Estado de que ella mentía, entonces la revisión federal se habría visto afectada.

El recurso que dio lugar a la suspensión de este miércoles es distinto del presentado ante la Corte Suprema, la cual se negó a examinar la apelación de Pike.

La situación se dio a raíz de la impugnación que sus abogados presentaron contra el método de inyección letal de Tennessee; los abogados de Pike afirmaron que dicho método podría causar un sufrimiento mayor al necesario para ejecutar la pena de muerte, algo que la Constitución no permite. La defensa argumentó que los procedimientos de Tennessee habían privado a Pike de una oportunidad justa para demostrar este extremo.

"Seguiremos defendiendo la ejecución de la pena impuesta legalmente mientras los tribunales resuelven esta cuestión técnica", declaró el fiscal general de Tennessee.

"Es habitual en los casos de pena capital que la defensa plantee objeciones de última hora tras décadas de litigios en diversos tribunales. Hemos solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que levante la suspensión", dijo.

Un brutal asesinato

Pike, ahora de 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas de conducta.

El asesinato de Colleen Slemmer provocó un gran revuelo mediático en Knoxville, Tennessee, en 1995, después de que encontraran con un pentagrama —un símbolo de ritual satánico— grabado en el pecho.

Pike había acusado a Colleen de insultarla e intentar robarle a su novio. Otros dos residentes del campamento testificaron posteriormente que Pike se había jactado del asesinato antes y después del mismo, y les mostró un trozo del cráneo de Colleen.

Un año después, ella fue condenada a muerte, mientras que Shipp, quien tenía 17 años en ese momento, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Tras años de apelaciones fallidas, se había fijado la fecha de ejecución de Pike para este miércoles. Hubiera sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde la década de 1970, en comparación con 1.663 hombres.

La madre de Colleen había dicho que quería que se ejecutara a Pike para que su hija "por fin pueda descansar en paz".

Historial de abusos

Los abogados de Pike presentaron una petición de clemencia de 226 páginas para intentar que su condena a muerte fuera conmutada por cadena perpetua, mientras que los expertos en derechos humanos de la ONU pidieron que se detuviera la ejecución.

Pike tiene un historial documentado de abuso sexual infantil, abandono y negligencia. Sus abogados creen que si fuera declarada culpable del mismo delito hoy en día, siendo adolescente no recibiría la pena de muerte.

En los años transcurridos desde su condena, su equipo de defensa ha descubierto detalles sobre su infancia que, según afirman, el jurado nunca tuvo la oportunidad de considerar.

"Resulta inconcebible que no presentaran ningún antecedente de abuso y violación, a pesar de que lo sabían", afirmó Sandra Babcock, experta en género y pena de muerte de la Facultad de Derecho de Cornell, quien ha trabajado en la defensa de Pike.

"Su caso es tan singularmente conmovedor, no solo por su historial de violencia sexual realmente incomprensible, sino por la combinación de eso con su juventud y su enfermedad mental".