Central Córdoba ya conoce las autoridades para visitar a Riestra por la fecha 11

El Ferroviario llegará a este compromiso en un momento delicado. Suma 8 puntos en 10 partidos y se encuentra último en la Zona A.

Hoy 13:11

Central Córdoba ya tiene confirmadas las autoridades para su próximo compromiso por la fecha 11 de la Zona A, en el que deberá visitar a Deportivo Riestra.

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El encuentro se disputará el lunes 5 de octubre desde las 16.45, será televisado por TNT Sports y transmitido por El Clásico y Radio Panorama.

El árbitro principal será Andrés Merlos, acompañado por Pablo González como asistente 1 y Matías Balmaceda como asistente 2. El cuarto árbitro será Cristian Cernadas.

En el VAR estará Adrián Franklin, mientras que Belén Bevilacqua será la AVAR.

Las autoridades para Riestra vs. Central Córdoba

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Belén Bevilacqua

El Ferroviario llegará a este compromiso en un momento delicado. Suma 8 puntos en 10 partidos y se encuentra último en la Zona A.

Además, el conjunto santiagueño arrastra cinco encuentros sin victorias, con un registro de tres derrotas y dos empates, por lo que buscará cortar la mala racha en condición de visitante.