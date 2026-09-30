Central Córdoba ya conoce las autoridades para visitar a Riestra por la fecha 11

El Ferroviario llegará a este compromiso en un momento delicado. Suma 8 puntos en 10 partidos y se encuentra último en la Zona A.
Central Córdoba ya tiene confirmadas las autoridades para su próximo compromiso por la fecha 11 de la Zona A, en el que deberá visitar a Deportivo Riestra.
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El encuentro se disputará el lunes 5 de octubre desde las 16.45, será televisado por TNT Sports y transmitido por El Clásico y Radio Panorama.
El árbitro principal será Andrés Merlos, acompañado por Pablo González como asistente 1 y Matías Balmaceda como asistente 2. El cuarto árbitro será Cristian Cernadas.
En el VAR estará Adrián Franklin, mientras que Belén Bevilacqua será la AVAR.
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Belén Bevilacqua
El Ferroviario llegará a este compromiso en un momento delicado. Suma 8 puntos en 10 partidos y se encuentra último en la Zona A.
Además, el conjunto santiagueño arrastra cinco encuentros sin victorias, con un registro de tres derrotas y dos empates, por lo que buscará cortar la mala racha en condición de visitante.