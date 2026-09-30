Rescatan a un hombre que cayó de un puente en San Salvador de Jujuy

Un hombre fue rescatado tras caer de un puente ferroviario en San Salvador de Jujuy, donde rescatistas intentaron persuadirlo para que descendiera de manera segura.

Hoy 14:16

En la noche del domingo, un dramático operativo de rescate se llevó a cabo en San Salvador de Jujuy, cuando un hombre fue avistado en la parte superior de un antiguo puente ferroviario. Este puente se encuentra ubicado en paralelo al conocido puente Tucumán y la situación generó una intensa movilización de las fuerzas de seguridad.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:45, cuando varios vecinos se preocuparon al ver a una persona en lo alto de la estructura metálica y decidieron alertar al sistema de emergencias 911. Ante la inminente posibilidad de un accidente, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para evitar que el hombre sufriera una caída.

Al llegar, los uniformados solicitaron la intervención del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) y del personal de Bomberos, así como de la División Rescate y Salvamento, quienes se especializan en situaciones de emergencia. La prioridad fue establecer un diálogo con el hombre para calmarlo y persuadirlo de que descendiera de manera segura.

Sin embargo, durante el proceso de descenso, el hombre perdió el equilibrio y cayó aproximadamente desde una altura de siete metros, impactando contra el suelo. Los rescatistas no tardaron en llegar a su lado para brindarle los primeros auxilios necesarios, ya que presentaba traumatismos en el rostro y en las extremidades inferiores.

Minutos después, una ambulancia del SAME 107 arribó al lugar, donde el personal médico se encargó de inmovilizar al herido y lo trasladó en código rojo hasta la guardia del Hospital Pablo Soria. En el hospital, el hombre quedó internado bajo observación médica, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron a este incidente.

Los operativos de rescate como este son fundamentales en situaciones de emergencia, donde la vida de una persona puede estar en juego. La coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad es crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Las autoridades de Jujuy están trabajando para establecer un protocolo que evite que situaciones como esta se repitan en el futuro.