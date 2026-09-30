Guardiola rompió el silencio tras el fallo contra Manchester City: “Superaremos esto juntos”

El exentrenador del conjunto inglés publicó un mensaje de apoyo al club después de que una comisión independiente lo declarara culpable por graves irregularidades financieras. Manchester City prepara una apelación y todavía espera conocer cuál será la sanción.

Hoy 14:34

El Manchester City atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de su historia reciente y Pep Guardiola decidió pronunciarse públicamente después del fallo adverso contra el club.

Una comisión independiente concluyó que la institución inglesa cometió graves infracciones financieras entre 2009 y 2018, relacionadas con la presentación de información económica incorrecta, acuerdos comerciales ficticios y mecanismos destinados a inflar ingresos y reducir costos declarados.

En medio de ese escenario, Guardiola publicó un mensaje de respaldo hacia el club, sus dirigentes, jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

“Estoy aquí, más que nunca”, expresó el entrenador, quien también aseguró que seguirá apoyando a la institución con la que mantuvo un fuerte vínculo durante una década.

El catalán cerró su mensaje con una frase contundente: “Superaremos esto juntos”.

Qué determinó la investigación contra Manchester City

La comisión concluyó que el City utilizó acuerdos comerciales que no reflejaban las condiciones económicas reales de determinadas operaciones y que eso le permitió alterar artificialmente los ingresos y los gastos declarados.

También sostuvo que hubo información incorrecta presentada ante auditores y organismos de control, además de contratos considerados ficticios o financiados parcialmente por Abu Dhabi United Group, propietario del club.

Según la resolución, las maniobras investigadas modificaron las cuentas del Manchester City en una cifra superior a 900 millones de libras durante el período analizado.

El club rechazó las conclusiones de la comisión y anticipó que recurrirá el fallo. Su CEO, Ferran Soriano, sostuvo públicamente que existen errores en la resolución y defendió la posición institucional del City.

Qué puede pasar ahora con Manchester City

El proceso todavía no está cerrado. Manchester City cuenta con la posibilidad de apelar el fallo, mientras permanece pendiente la definición sobre las sanciones correspondientes.

Entre las medidas posibles se mencionan multas económicas, deducción de puntos e incluso la expulsión de la Premier League, aunque la determinación concreta todavía no fue anunciada.

Mientras el club prepara su estrategia legal, Guardiola volvió a dejar clara su identificación con la institución y envió un mensaje de unidad en medio de una crisis que podría tener importantes consecuencias deportivas e institucionales.