AFA apeló la sanción de Paredes y busca reducirla de 10 a tres partidos

La entidad presentó formalmente el reclamo ante FIFA para bajar al mínimo la pena impuesta al mediocampista por los incidentes en la final del Mundial 2026. Si el pedido prospera, podría volver a ser convocado en noviembre.

Hoy 14:19

La AFA presentó oficialmente ante FIFA una apelación para intentar reducir la sanción de 10 partidos que recibió Leandro Paredes por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 frente a España.

El objetivo de la casa madre del fútbol argentino es que la pena quede reducida a tres encuentros, el mínimo previsto para este tipo de casos.

La presentación fue realizada por el departamento legal de la AFA y lleva la firma del asesor jurídico Andrés Patón Urich y del abogado especializado en Derecho del Deporte Ariel Reck.

Qué busca AFA con la apelación

Si FIFA acepta el planteo, Paredes podría cumplir la totalidad de la sanción durante esta triple fecha de amistosos de la Selección Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Los tres compromisos fueron reconocidos como partidos Clase A, por lo que computarían para el cumplimiento de la pena.

De prosperar la apelación, el volante de Boca quedaría nuevamente habilitado para ser convocado en noviembre, durante la última fecha FIFA del año.

La resolución, de todos modos, no será inmediata. Argentina deberá esperar aproximadamente entre 20 y 25 días para conocer la decisión definitiva.

Paredes volvió a acercarse a la Selección

El reclamo de AFA llega después de que el propio Paredes se mostrara nuevamente cerca del plantel argentino.

El mediocampista visitó a sus compañeros en el predio de Ezeiza y expresó su deseo de continuar formando parte del seleccionado.

“Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”, sostuvo.

La declaración marcó una diferencia respecto de sus palabras posteriores a la final del Mundial, cuando había puesto en duda su continuidad en la Albiceleste.

Scaloni también le abrió la puerta

Lionel Scaloni también se refirió a la situación del mediocampista y dejó en claro que continúa considerándolo dentro del proyecto de la Selección.

“¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos”, señaló el entrenador.

Además, agregó que “las puertas están abiertas” y remarcó que, una vez que esté disponible, seguirá siendo una alternativa para el equipo si mantiene su nivel.

Por ahora, Paredes deberá mirar desde afuera los próximos compromisos de Argentina, mientras AFA espera una respuesta de FIFA que podría modificar sustancialmente la sanción y permitir su regreso antes de fin de año.