Elías Suárez en Radio Panorama desde la Feria del Libro: “La cultura es una inversión, no un gasto”

El gobernador destacó el valor de la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro, remarcó la participación de jóvenes, estudiantes y familias y aseguró que el desafío es fortalecer cada año una propuesta amplia, participativa e inclusiva.

Hoy 15:53

El gobernador Elías Suárez visitó este jueves la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero y destacó la importancia que tiene el encuentro dentro del calendario cultural de la provincia, al tiempo que reivindicó a la cultura como una inversión y como una herramienta para fortalecer la identidad santiagueña.

En diálogo con Radio Panorama, Suárez celebró especialmente la presencia de estudiantes, jóvenes y familias en los distintos espacios de la Feria.

“Es un honor para mí poder acompañarlos. Estoy muy feliz porque estamos transitando este día en la Feria del Libro, que sin duda muestra todo el acompañamiento de los jóvenes, los estudiantes y las familias. Esto es muy importante”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la Feria del Libro representa una fecha importante dentro del calendario cultural de Santiago del Estero y recordó el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos años con la Fundación El Libro.

“Nosotros valoramos mucho esta Feria. Pudimos realizarla durante estos años con la colaboración de la Fundación El Libro”, señaló.

Uno de los conceptos centrales planteados por el mandatario estuvo vinculado al lugar que ocupa la cultura dentro de las políticas provinciales.

“Nosotros entendemos que la cultura es verdaderamente una inversión, no un gasto. Además, en la Feria del Libro está expresada nuestra identidad como pueblo, nuestros valores, aquellos vinculados a la solidaridad, la familia, la fe, el respeto a nuestros mayores y el trabajo”, afirmó.

Suárez consideró que esos valores pueden observarse en los propios protagonistas que recorren el evento, principalmente en los jóvenes y estudiantes.

“Eso es lo que se pone de manifiesto y está claramente representado en los jóvenes que hoy transitan la Feria, en los chicos y los estudiantes”, indicó.

Asimismo, aseguró que el objetivo es que Santiago del Estero pueda convertirse también en un espacio de intercambio de conocimientos con quienes llegan desde otros lugares.

“Desde Santiago del Estero queremos compartir esos conocimientos y, por supuesto, escuchar a quienes nos visitan, desde escritores hasta editoriales. Sin duda, esto significa motorizar y profundizar esa política que ponemos a disposición desde la Feria del Libro”, explicó.

El gobernador sostuvo además que la organización del encuentro supone cada año un nuevo desafío.

“Siempre fue una pasión para nosotros la realización de esta Feria. Es un gran desafío poder mejorar cada año la propuesta e integrar a más familias santiagueñas”, expresó.

Suárez también hizo referencia al desafío de generar una oferta que resulte atractiva y accesible para quienes recorren los distintos stands y actividades.

“Tratamos de superarnos en lo que tiene que ver con la oferta, de poner al alcance de la gente, de las familias y de quienes nos visitan una propuesta valiosa en su contenido, pero también importante a la hora de poder visualizarla”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el impacto que puede tener el encuentro de un estudiante con un libro durante su paso por la Feria.

“Imaginemos que un estudiante se interesa por un libro, que eso le queda grabado y genera el hábito de continuar con la lectura, de encontrar los valores que ese libro transmite. Ese es el desafío”, explicó.

En esa línea, remarcó que “la cultura debe ser amplia, participativa e inclusiva”.

“Debe incluir todas las ideas y los pensamientos y brindar la oportunidad de expresarlos en un ámbito de respeto, como corresponde”, sostuvo.

El gobernador también vinculó esa concepción con la historia cultural de Santiago del Estero.

“A lo largo de nuestra historia, para los santiagueños la cultura fue esa trinchera desde donde supimos defender nuestras convicciones. Lo podemos ver en ejemplos muy claros, con gente que se organizaba en torno a la cultura, como La Brasa y otros centros literarios, o en el propio folklore, que expresa nuestro sentir, nuestras convicciones y cómo somos”, manifestó.

Y agregó: “En todas las disciplinas artísticas nuestra cultura juega un rol fundamental, porque los santiagueños aprendimos a ser protagonistas de nuestra propia historia”.

El elogio de la Fundación El Libro

Durante la entrevista también participó Exequiel Martínez, director de la Fundación El Libro, quien destacó la magnitud que alcanzó la propuesta santiagueña y aseguró que el evento se encuentra a la altura de otras grandes ferias.

“Hace ya cuatro años que colaboramos con la Feria de Santiago del Estero y no tiene nada que envidiarles a las demás. Es más, nosotros hemos tomado ideas de aquí para la Feria Internacional de Buenos Aires”, expresó.

Martínez, quien afirmó haber conocido encuentros similares en distintos lugares del mundo, calificó la experiencia santiagueña como “una maravilla” y destacó el respaldo a la iniciativa.

“Esto es pasión por la cultura. Quiero felicitar al gobernador Elías Suárez por mantener esta apuesta por un evento cultural. También es una apuesta a futuro”, afirmó.

Además, puso el foco en el impacto que puede generar el evento entre las nuevas generaciones.

“Acá hay chicos y generaciones que dentro de muchos años se van a acordar de una Feria de esta magnitud. Nos tiene que hacer sentir orgullosos a los santiagueños y también a todos los argentinos de que ocurran estas cosas”, señaló.

Martínez planteó además la importancia de que los grandes acontecimientos culturales no se concentren únicamente en Buenos Aires.

“No hay que concentrar todo en Buenos Aires. El resto del país merece eventos de esta naturaleza y Santiago del Estero está iluminando al resto del país haciendo una Feria como esta”, aseguró.

Finalmente, valoró la posibilidad de que los estudiantes que visitan el predio puedan elegir personalmente un libro.

“Es una herramienta importantísima que el chico que viene con su colegio tenga la posibilidad de elegir él mismo un libro. No se trata del libro de lectura de la escuela, sino de que pueda elegir uno y salir de la Feria con ese ejemplar”, explicó.

Para Martínez, esa experiencia puede resultar determinante en la formación de nuevos lectores.

“Puede significar el primer ladrillo de una biblioteca que un chico puede construir. No importa qué libro elija: elegir un material de lectura puede ir convirtiéndolo en lector. Esa es la idea y realmente es un hallazgo importantísimo”, concluyó.