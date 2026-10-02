Ocho horas y un récord histórico: un vuelo exprés de SpaceX rompió todas las marcas en Estados Unidos

Los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Dragon estarán seis meses en la Estación Espacial Internacional. Es el 13er equipo lanzado por SpaceX para la NASA, sin contar el vuelo de prueba de 2020.

Hoy 08:07

Cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional (EEI) el jueves, tras despegar en un vuelo exprés de ocho horas que estableció un récord de velocidad en Estados Unidos.

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SpaceX lanzó para la NASA a la comandante Jessica Watkins y a su tripulación luego de un retraso de tres semanas, ya que debieron reparar el sistema de combustible de la cápsula Dragon, que tenía una fuga.

La nave espacial Dragon se acopló de forma autónoma a la EEI a las 19:05 hora del este (20:05 hora de la Argentina). La nave había despegado a las 11:10 hora del este (12:10) a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, en Florida.

Nubes espesas amenazaron toda la mañana con detener la cuenta regresiva, pero al final, el cielo se despejó lo suficiente como para permitir un despegue seguro.

Uno de los miembros de la tripulación, Joshua Kutryk, es un canadiense cuya esposa, Heather, dará a luz a su tercer bebé mientras él esté fuera.

Aunque su estancia en la EEI durará seis meses, el vuelo hasta allí fue el más rápido hasta ahora no solo para la empresa de Elon Musk, sino para cualquier entidad estadounidense, incluida la NASA. La conveniente ubicación de la estación espacial cuando los astronautas despegaron permitió el rápido tránsito.

Watkins se convirtió en la primera mujer negra en liderar una tripulación hacia la órbita. Es Geóloga y trabajó con el rover marciano Curiosity de la NASA hace una década. Por lo pronto, realiza su segundo viaje a la estación espacial tras una prolongada estancia en 2022.

Los demás tripulantes son debutantes en el espacio: Luke Delaney, de la NASA, un marine retirado; Kutryk, es un coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense; y Sergey Teteryatnikov, de Rusia, un exsubmarinista. Reemplazarán a cuatro astronautas que han vivido en el laboratorio orbital desde febrero.

Este es el 13er equipo lanzado por SpaceX para la NASA, sin contar el vuelo de prueba de 2020. Los cuatro asumen su designación Crew-13, que rinde homenaje en su parche de misión al Apolo 13, la tortuosa misión lunar de 1970 terminó con el regreso a salvo de los astronautas.

El jueves, abundaron las referencias al número 13. Watkins y sus compañeros fueron hasta la plataforma en Teslas negros con placas que decían “Lucky 13” (“El 13 de la suerte”). Además, llevaron un pequeño dragón dorado tejido a crochet llamado Lucky con un trébol de cuatro hojas alrededor del cuello.

“Pensamos que no estaría de más llevar un poco de nuestra propia suerte por si acaso, pero claramente no la necesitamos”, afirmó Watkins desde la órbita, señalando que eran “cuatro de los humanos con más suerte en o fuera del planeta Tierra”.

SpaceX está en racha: tres horas después de que Crew-13 despegara, la empresa lanzó un cohete Falcon desde California con más de 100 minisatélites. Otro Falcon despegó a última hora de la noche del jueves desde Florida, con un satélite clasificado para la Oficina Nacional de Reconocimiento. Todo esto ocurre la misma semana en que la enorme Starship de la compañía alcanzó la órbita por primera vez.