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La Banda bajo un cielo cubierto: pronóstico de calor para el fin de semana del 2 de octubre de 2026

Hoy, La Banda presenta un clima cubierto con temperaturas que oscilan entre los 14.2 °C y 27.5 °C. Se espera un fin de semana cálido para los bandeños.

Hoy 08:11

En La Banda, el clima actual se presenta cubierto con una temperatura de 14.2 °C, aunque la sensación térmica es de 11.5 °C. La humedad es del 66%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada para los bandeños.

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Hoy, los habitantes de La Banda pueden esperar un aumento en la temperatura, alcanzando una máxima de 27.5 °C durante la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, lo que puede generar una sensación de frescura en comparación con el calor del sol.

El pronóstico para mañana, sábado 3 de octubre, indica que las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 19.9 °C y una máxima que podría llegar a los 31.8 °C. Este incremento marcará el inicio de un fin de semana más caluroso.

El domingo 4 de octubre, el clima se mantendrá cubierto, con mínimas de 15.9 °C y máximas de 27.8 °C. Los bandeños deberán prepararse para un clima cálido, aunque con condiciones nubladas que pueden ofrecer alivio del sol directo.

En resumen, el clima en La Banda para hoy, 2 de octubre de 2026, se caracteriza por un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 14.2 °C y 27.5 °C, mientras que el pronóstico para los próximos días sugiere un aumento gradual en las temperaturas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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