Jena Malone se convierte en astronauta para protagonizar Hollow Moon, el nuevo thriller de ciencia ficción

La actriz encabeza el elenco del filme independiente dirigido por Stanley Yung, que ya finalizó su rodaje y se encuentra en etapa de posproducción.

Hoy 09:08

Jena Malone será la protagonista de Hollow Moon, una nueva película independiente de ciencia ficción que la llevará al espacio en una misión lunar que rápidamente se convierte en una lucha por la supervivencia.

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La actriz interpreta a la doctora Jennifer Foster, integrante de un equipo de astronautas que viaja a la Luna con el objetivo de confirmar el descubrimiento de agua. Sin embargo, la misión toma un giro inesperado cuando el grupo se enfrenta a un peligro que amenaza con impedir su regreso.

Malone comparte el elenco con Dermot Mulroney, quien interpreta a Sam Foster; Mekhi Phifer, como Cape Josh Briley; y Vannessa Vasquez, en el papel de la doctora Diana Alvarez.

La película está dirigida por Stanley Yung, a partir de un guion de Niko Foster, y fue rodada en Lexington, Kentucky. Actualmente se encuentra en etapa de posproducción.

La película acaba de sumar además a Essential Film Group, compañía que se encargará de las ventas internacionales del largometraje.

Hollow Moon es una producción de Al Bravo Films, con Al Bravo, Michael Pizzimenti y Tim Sabo como productores. Renata Stiglich y Pejman Partiyeli son productores ejecutivos, mientras que Hemdee Kiwanuka, Jacov Bresler y Michelle Wang participan como coproductores.

Para Malone, conocida por trabajos como Donnie Darko, Sucker Punch y The Neon Demon, el filme representa una nueva incursión en la ciencia ficción, esta vez desde el rol de una astronauta involucrada en una peligrosa misión en la Luna.