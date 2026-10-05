Investigan un presunto abuso sexual contra un niño de 8 años en Las Termas

El menor fue trasladado al Centro Integral de Salud durante la noche del sábado y quedó bajo observación médica. La Fiscalía ordenó medidas de investigación y dispuso su traslado a la Capital para una pericia forense.

Hoy 07:07

La Justicia investiga un presunto caso de abuso sexual contra un niño de 8 años ocurrido en el ámbito familiar en Las Termas de Río Hondo. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de esa ciudad, luego de que el menor fuera trasladado durante la noche del sábado al sector de Urgencias del Centro Integral de Salud.

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De acuerdo con la información aportada por fuentes vinculadas al caso, el niño llegó al centro asistencial acompañado por su hermana, de 24 años. La joven habría tomado conocimiento de la situación a partir del relato de otro menor de 9 años perteneciente al entorno familiar, quien habría manifestado que el niño fue llevado hasta el baño de la vivienda y que allí se habría producido la agresión.

Ante esa situación, la joven se acercó a su hermano y observó manchas en la ropa que llevaba puesta. Frente a ello, decidió trasladarlo por sus propios medios hasta el centro de salud para que recibiera atención médica.

Una vez en el nosocomio, el menor fue examinado por el médico de guardia, quien indicó la necesidad de una evaluación especializada para determinar las circunstancias y el alcance de lo ocurrido.

Intervención de la Fiscalía

La situación fue comunicada a la fiscal de turno, Dra. Dahiana Pérez Vinces, quien dispuso la recepción de la denuncia penal y ordenó que el niño permaneciera en la guardia de Pediatría bajo el cuidado de su hermana.

Además, se dispuso que fuera trasladado a primera hora del día siguiente a la ciudad Capital para la realización de una pericia forense, medida destinada a aportar elementos objetivos a la investigación.

En paralelo, la Fiscalía ordenó el secuestro de la prenda de vestir que llevaba el menor, con intervención de la División Criminalística, para preservar posibles elementos de interés para la causa.

También se solicitó la colaboración del Departamento de Robo y Hurto para establecer con precisión el domicilio de un adolescente de 16 años señalado en la denuncia como presunto autor del hecho.

Según la información incorporada inicialmente al expediente, el adolescente residiría a pocos metros del domicilio del niño y habría estado junto a otros menores cuando, presuntamente, llevó a la víctima hacia el sector del baño.

Una investigación que recién comienza

La hermana del niño manifestó además ante las autoridades que la madre habría tomado conocimiento de lo sucedido y que, según su versión, no habría considerado necesario trasladarlo al hospital. Siempre de acuerdo con ese relato, la mujer habría bañado al menor antes de que finalmente su hermana decidiera llevarlo al centro asistencial.

Estos aspectos forman parte de las circunstancias que deberán ser establecidas mediante la investigación judicial y las distintas pericias, sin que hasta el momento exista una resolución que determine responsabilidades penales.

El Ministerio Público analiza asimismo la posibilidad de solicitar la realización de entrevistas en Cámara Gesell tanto para el niño de 8 años como para el menor de 9 que habría aportado información sobre lo ocurrido.

La causa continúa bajo investigación y las medidas ordenadas por la Fiscalía buscarán determinar qué ocurrió, establecer las circunstancias del hecho y reunir los elementos necesarios para definir la situación procesal del adolescente señalado.