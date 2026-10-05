Ofreció un departamento por Facebook y sufrió una estafa de más de $1,4 millones

La mujer, de 56 años, había publicado el alojamiento en redes sociales. Un supuesto interesado la contactó por WhatsApp y, tras obtener sus datos bancarios, habría accedido a su cuenta y transferido el dinero sin autorización.

Hoy 07:12

Una mujer de 56 años, domiciliada en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo, denunció haber sido víctima de una estafa luego de publicar en Facebook el alquiler de un departamento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la denuncia, el episodio comenzó alrededor de las 17.30 del sábado, cuando la damnificada recibió llamadas y mensajes de WhatsApp de un hombre que manifestó estar interesado en alquilar el inmueble por un período de dos semanas.

El supuesto cliente habría logrado convencer a la mujer de que le proporcionara algunos datos personales y la clave de su CVU, bajo el argumento de que necesitaba esa información para concretar el pago de la reserva.

Sin embargo, poco después la víctima ingresó a su aplicación bancaria y descubrió que se había realizado una operación que no había autorizado. Según consta en la denuncia, de su cuenta habían sido transferidos $1.436.802.

La investigación

La damnificada constató que el dinero había sido enviado a una cuenta registrada a nombre de Carlos Leonel Calderón, dato que fue incorporado a la denuncia para intentar establecer quién recibió los fondos y cuál fue su recorrido posterior.

Tras advertir la maniobra, la mujer se presentó en la Comisaría N° 57, donde realizó la denuncia correspondiente.

La intervención quedó a cargo de la fiscal de turno, Dra. Dahiana Pérez Vicens, quien dispuso incorporar al expediente las capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas entre la víctima y el supuesto interesado.

Además, ordenó dar intervención al personal especializado en Delitos Económicos, con el objetivo de avanzar en el rastreo de la transferencia y reunir elementos que permitan determinar cómo se concretó la maniobra.

El expediente será posteriormente elevado al despacho de la fiscal, mientras continúan las medidas destinadas a establecer la identidad y eventual responsabilidad de quienes participaron de la operación.

El caso se suma a las advertencias de las autoridades sobre las modalidades de estafa mediante falsas operaciones de alquiler, en las que los delincuentes utilizan datos o supuestos procedimientos de pago para obtener acceso a información bancaria de sus víctimas.