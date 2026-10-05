El arquero de Benín desafió a Messi antes de su despedida: “No estamos acá para hacer turismo”

Marcel Dandjinou habló antes del amistoso en el Monumental y dejó en claro que no piensa regalarle nada al capitán argentino en su último partido con la Selección.

05/10/2026

Lionel Messi tendrá este martes una noche inolvidable en el estadio Monumental, donde disputará su último partido con la Selección Argentina. Del otro lado estará Benín, que llegó al país para ser parte de la despedida, aunque su arquero dejó en claro que no piensa regalarle nada al capitán.

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Marcel Dandjinou, de 28 años y actualmente en el Kruger United de Sudáfrica, será quien intente detener a Messi y al ataque argentino. Antes del encuentro, habló con MARCA y destacó la admiración que siente por el rosarino.

“Para mí es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos”, reconoció.

Sin embargo, cuando le plantearon la posibilidad de enfrentar un penal de Messi en el último minuto, con el delantero buscando cerrar su despedida con un gol, el arquero fue contundente.

“No, no. Soy arquero y estoy ahí para atajar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo”, aseguró.

Y agregó: “Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitás regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”.

“No estamos aquí para hacer turismo”

Dandjinou también destacó el carácter especial del encuentro, pero remarcó que Benín tiene la obligación de competir y representar a su país.

“Este partido no es como cualquier otro. Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero estamos aquí por Argentina y por Messi, y no debemos olvidar que también representamos a nuestro país”, explicó.

En esa línea, lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir”.

“Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar. Será un gran día en nuestras vidas”, completó.

Todos quieren la camiseta de Messi

El arquero africano también reveló que existe un deseo compartido dentro del plantel de Benín: quedarse con un recuerdo del capitán argentino.

“Si se lo preguntás a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si solo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!”, contó.

Dandjinou sabe que el partido quedará guardado para siempre en su carrera.

“Podré decir en mi carrera: ‘Yo estuve allí, en el último partido de una leyenda, en el último partido de Messi’. Es increíble”, expresó.

Messi, Cristiano y una generación irrepetible

El arquero de Benín también fue consultado por el histórico debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y destacó el impacto que ambos tuvieron en el fútbol.

“Hemos crecido viendo a Messi y a Cristiano. Los dos nos han enseñado muchas cosas en el fútbol. Han estado compitiendo durante muchísimo tiempo. Para mí, Leo es uno de los mejores jugadores de este deporte. Uno de los reyes”, sostuvo.

Además, elogió al arquero español Unai Simón, a quien destacó por su actuación en el Mundial.

Dandjinou negó problemas durante la estadía

Por último, el arquero se refirió a las versiones sobre supuestos inconvenientes que habría tenido la delegación de Benín durante su estadía en Buenos Aires, vinculados a las condiciones de preparación.

“No hemos tenido ningún problema. Estamos bien aquí en Buenos Aires. Hemos tenido buenas condiciones”, aseguró.

Ahora llegará el momento de la verdad. Dandjinou tendrá enfrente a Messi en una noche histórica, pero dejó claro que Benín buscará competir y que el capitán argentino tendrá que ganarse cada oportunidad frente al arco.