La Casa Rosada buscó bajar la tensión con Patricia Bullrich y aseguró que respalda la reelección de Milei

El vocero presidencial, Adrián Ravier, relativizó las diferencias internas y afirmó que en el Gobierno creen que la senadora continúa apoyando una candidatura del Presidente en 2027.

06/10/2026

La Casa Rosada intentó descomprimir la tensión con Patricia Bullrich luego de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado dejara abierta la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró este martes que dentro del Gobierno consideran que Bullrich respalda una eventual reelección de Javier Milei. “Creemos que Patricia Bullrich apoya la candidatura de Javier Milei para 2027”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Según explicó el funcionario, la exministra de Seguridad ya manifestó ese respaldo tanto en reuniones de Gabinete como públicamente y considera que Milei es quien “mejor expresa las ideas de la libertad”. Al mismo tiempo, buscó quitarle dramatismo a los desacuerdos que existen dentro del oficialismo.

Ravier sostuvo que puede haber diferencias de opinión entre ministros, legisladores y otros integrantes de La Libertad Avanza sin que eso implique una ruptura. También señaló que, si Bullrich tiene aspiraciones políticas para el futuro, se trata de una posibilidad legítima dentro de su trayectoria.

Las declaraciones llegaron después de que Milei y Bullrich coincidieran nuevamente el lunes en una reunión de Gabinete, en medio de una relación marcada por diferencias públicas durante los últimos meses. De acuerdo con TN, ambos todavía no habían retomado un diálogo directo luego de los cruces que comenzaron en septiembre.

En el entorno presidencial existe malestar por algunas críticas públicas de Bullrich a decisiones del Ejecutivo, aunque Milei evitó confrontarla abiertamente. Desde el Gobierno, en cambio, buscaron transmitir una imagen de unidad y remarcaron que durante la reunión de Gabinete hubo respaldo a la continuidad del liderazgo presidencial.